La mirada de los analistas: las PASO no son comicios "definitivos"

Luis Bruschtein

Luis Bruschtein.

José Natanson

José Natanson.

Cómo sumar votos

, con Javier Milei a la cabeza, abre nuevos interrogantes sobre, aunque analistas consultados por Télam coincidieron en marcar que las PASO no deben leerse como comicios "definitivos"., planteó a Télam Radio el periodista y analista político Luis Bruschtein, quien al poner el foco sobre los apoyos al postulante de LLA lo describió como "un voto difícil de discernir".Luis Bruschtein.En una suerte de radiografía del voto al economista,A su entender, no está claro aún si el hecho de que Milei se impusiera ayer en 16 de las 24 provincias del país represente "el mapa de un estado de ánimo, de un malhumor social, o si es un cuadro, un mapa político definitivo, en el sentido de que los votos son ya fijos" para el candidato libertario., opinó a partir de una consulta de Télam el politólogo y periodista José Natanson, director de la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique.Además, Natanson resaltó que en un escenario de tercios "cualquier cosa puede pasar" de cara a octubre.En tanto, Bruschtein llamó a tener en cuenta el factor pandemia porque, dijo, "en el subconsciente social quedaron grabados con mucha fuerza los meses de encierro y angustia" y a eso "se agregó la incertidumbre y el malestar profundo que genera una inflación alta y permanente a la cual el Gobierno no pudo controlar"."En ese contexto, creo que es importante destacar el resultado de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde a pesar de ese mal humor, él pudo hacer entender a la mayoría de los electores que desde su fuerza política o desde la gestión hay una posibilidad de salida a esta situación de crisis económica, que afecta tanto a la población", analizó.Para Natanson, la respuesta a la buena performance de Milei en las PASO "hay que buscarla en la sociedad, más que en la política" porque, definió, al describir un malestar que no se mide "solo por una cuestión de ingresos, sino que tiene detrás algo más profundo", expresó.Y como ejemplo mencionó el incremento de la violencia en las familias y en las comunidades en general, el aumento del consumo de drogas, alcohol y psicofármacos y la fragilidad de los vínculos entre las personas y las instituciones sociales.Con este contexto y en poco más de dos meses, Argentina tendrá sus comicios presidenciales y, de acuerdo con la mirada de los analistas consultados, ningún pronóstico electoral puede proponerse como definitivo tras la primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este domingo., con una diferencia menor a los tres puntos desde el primero al último, con lo cual es casi un empate técnico, pero es imposible ignorar dos cosas: la irrupción de Milei como primer candidato en la mayoría de los distritos y cómo capitaliza el voto opositor", puntualizó Bruschtein.De cara a octubre, Natanson consideró que el "desafío" de Milei será "conservar cada uno de los votos que obtuvo" mientras que el de (la candidata presidencial de JxC, Patricia) Bullrich "será retener los votos de (su contrincante interno) Horacio Rodríguez Larreta y a su vez morder votos de La Libertad Avanza, algo todavía más difícil"."Para JxC es difícil saber dónde puede sacar más votos; seguramente Bullrich endurecerá todavía más el discurso hacia una derecha de mano dura, de ajuste y más represión para disputar el voto con Milei", pronosticó Bruschtein., opinó y juzgó "evidente" que en el respaldo a Milei hubo tanto "votos peronistas como de JxC" porque la alianza fundada por Mauricio Macri "perdió en casi todos los distritos" donde gobierna.Con todo, Milei representa -según Natanson- "una impugnación, un grito de rabia, un deseo de reseteo" profundo de la sociedad, a la que no le alcanza un "aumento en las jubilaciones o la suba del piso en el impuesto a las ganancias"., una práctica que -dijo Bruschtein- aplica el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien "mantiene contacto con su base electoral a través de los intendentes"."Hay un ida y vuelta entre los intendentes y el gobernador que es muy importante y así se crea un escenario donde realmente está abierto el resultado final", interpretó.