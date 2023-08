Desde el sector privado plantearán “la fuerza del turismo” a los candidatos presidenciales

Ushuaia, uno de los destinos elegidos por los turistas. /Foto: CRistian Urrutia.

La continuidad de Aerolíneas

“Si crece el turismo, crece la Argentina porque hay que destacar al turismo como generador de divisas y como derrame de las divisas en todo el país, eso es lo importante”.

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, anticipó en Télam Radio quey sobre el trabajo “muy sólido” que se ha desarrollado durante la gestión del ministro Matías Lammens.“Las PASO son un instrumento que definen los candidatos que van a llegar a octubre. En el turismo no creo que cambie el escenario en el corto plazo, porque el trabajo que se hizo en estos últimos años y sobre todo en este último tiempo, es muy sólido”, expresó Deyá.El empresario sostuvo queAndrés Deyá.“Y ahí somos nosotros los privados, los que tenemos que trascender la gestión y hacer fuerte este modelo, tenemos que imponernos”, enfatizó.Dijo que “ahora viene la etapa del sector privado de hablar con todos los candidatos y contarles lo que es el turismo y contarles la fuerza al turismo y contarles la generación de divisas que hace el turismo”.“Porque nosotros también somos industriales. Y el desafío a partir de hoy mismo es ése es justamente ése”, apuntó.Sobre expresiones de candidatos referidas a la continuidad de Aerolíneas Argentinas, Deyá reseñó que, sino en el desarrollo social, porque también cumple esa función”.“La mayoría de los pasajeros que vienen del extranjero, sobre todo el mercado brasilero, lo hacen con Aerolíneas Argentinas. Porque también tengamos en cuenta que en el último tiempo hizo una política comercial disruptiva, con vuelos que van directamente a destinos turísticos del interior sin pasar por Buenos Aires”, describió.A partir de esto, el titular de FAEVYT señaló que “eso hizo que crezca la llegada de divisas al país” y subrayó que a veces “hay que quedarse con la realidad, con la necesidad y llegado el caso, que haya algún cambio habría que escuchar cuál es la propuesta para el reemplazo”.Primero por ser la aerolínea bandera. Segundo, porque tenemos un gran diálogo con la compañía ante cada necesidad de los agentes de viaje siempre nos han respondido rápido y efectivamente. Y tercero, porque no transporta solamente turistas. También transporta gente que tiene que viajar por otras necesidades”, remarcó.En otro plano,y dijo al respecto que todo lo que pregonaron “se dio, que era que no queríamos tener temporada baja y así se dio”.“Los números del primer semestre turístico de la Argentina fueron espectaculares en una realidad económica con mucha inflación, que también hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos el análisis, Sí, lo que decimos siempre, sobre todo últimamente”, apuntó.Enfatizó que“Lo que ha hecho la gestión del ministro Lammens con el PreViaje es un nuevo modelo de consumo turístico y bienvenido sea, porque hay gente que no tenía la posibilidad de viajar y con el PreViaje la tuvo”, indicó.Resaltó que “es ahí donde también despertamos el mercado” y aseveró que “como sector privado siempre vamos a apoyar este tipo de medidas”.“La apoyamos desde el primer día. Imagínense que nadie sabía de qué se trataba ¿Cómo no la vamos a apoyar ahora que esto es un éxito?”, insistió.(Por Alejandro Delgado Morales).