La historia de los refranes: "La fe mueve montañas"

"La fe mueve montañas" (Villamil Torres) VER VIDEO

Las montañas, ya sabemos cómo son, al menos por fotografías o películas, pero la fe… ¿Alguien sabe cómo es la fe, se la imagina?... ¡Nadie! Sólo Él lo sabía, y lo hizo saber…En un capítulo del Evangelio según San Mateo se relata esta enseñanza de Jesús que el tiempo volvió refrán. Los apóstoles, decepcionados porque no lograron curar a un joven, le preguntan a Jesús por qué no han podido hacerlo. Y Este les responde:Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esta montaña `Muévete de aquí a allá, y la montaña se movería; y nada sería imposible para ustedes”… Inmenso Jesús con su ejemplo.Porque la fe es la fuerza que sostiene la vida, tanto en el individuo como en la sociedad, y la que la mantiene en movimiento hacia arriba y hacia adelante… ¡Sin fe no empieza la función de cada día! ¡Y sí! La persona que no tiene fe no puede amar, y la persona que no puede amar no tiene fe…… ¿Lo ven así?El refrán ensalza el poder de seguridad que da la fe. Supo condensar el espíritu de la anécdota de Jesús… No está de más aclarar que la Fe es un sentimiento inmenso, universal y totalmente gratuito, y que no ha sido privatizado por ninguna religión eh… ¡Claro! PorqueO sea: no es necesario ser una persona religiosa para tener fe en la vida, así de inmensa es la fe…¡Eh tú, colombiano Villamil Torres, cuéntanos qué montañas moviste para ser llamado “El azulejo del llano”!...