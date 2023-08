"Terminó la elección de candidatos y empieza la elección de nuestro futuro"

Foto: Maximiliano Luna

Quiero agradecer al pueblo de la Provincia por haber respaldado, en el medio de tantas dificultades, este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos.



¡Ganamos en toda la provincia de Buenos Aires, muchas gracias! pic.twitter.com/hxQkKNhoQo — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 14, 2023

Para que no se frene lo que estamos haciendo. Para defender los derechos que peligran. Los derechos de quienes nos votaron y de quienes no nos votaron. Pero sobre todas las cosas, por lo que falta y por lo que vamos a hacer.



Bonaerenses: ¡sigamos avanzando #DERECHOalFUTURO! pic.twitter.com/LsK6Whf7tp — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 14, 2023

Quiero felicitar a @JuanGrabois, cuyo compromiso con el colectivo siempre estuvo por encima de sus aspiraciones personales o las de su organización. Su rebeldía y su mensaje en favor de no resignarnos son banderas que debemos incorporar al corazón de nuestra propuesta electoral. pic.twitter.com/aFs3TGsQcE — Axel Kicillof (@Kicillofok) August 14, 2023

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, agradeció este lunes al "pueblo de la provincia" por el respaldo recibido ayer en las PASO, y subrayó que"Quiero agradecer al pueblo de la Provincia por haber respaldado, en el medio de tantas dificultades, este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos. ¡Ganamos en toda la provincia de Buenos Aires, muchas gracias!", escribió este lunes el gobernador en sus redes sociales.Luego de conocerse los resultados de las PASO que lo dieron ganador por el 36,41% y 2.891.276 votos, con el 96% de las mesas escrutadas, el mandatario provincial reiteró algunos conceptos que expresó en su discurso de anoche en el que dijo que "más allá de la alegría por el triunfo, no tomamos este resultado con euforia o exitismo".aseveró.En ese tono, manifestó en las redes que"Más allá de la fiesta democrática que vivimos ayer, nos preocupa la caída de la participación de un sector de la sociedad que tal vez siente o percibe que da lo mismo votar que quedarse en la casa. Es una novedad inquietante para nuestra democracia", aseveró y agregó:Sobre ese punto, se refirió a los ciudadanos que no votaron y manifestó que no sólo va a convocarlos a que voten "por todo lo que hicimos", sino que remarcó; "aspiramos a un nuevo gobierno fundamentalmente por lo que falta, por lo que vamos a hacer" ."Estamos a mitad de camino pero vamos #DERECHOalFUTURO!", indicó.En ese tono, afirmó que desde hoy "nuestra fuerza política estrena candidato a Presidente," y al dirigirse al actual ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, remarcó: "Es un orgullo compartir boleta y el desafío de mostrarle a la sociedad un horizonte. Terminó la elección de candidatos y empieza la elección de nuestro futuro".También, felicitó aal destacar que su "compromiso con el colectivo siempre estuvo por encima de sus aspiraciones personales o las de su organización". "Su rebeldía y su mensaje en favor de no resignarnos son banderas que debemos incorporar al corazón de nuestra propuesta electoral".Por último, el gobernador resaltó: "Para que no se frene lo que estamos haciendo. Para defender los derechos que peligran. Los derechos de quienes nos votaron y de quienes no nos votaron. Pero sobre todas las cosas, por lo que falta y por lo que vamos a hacer. Bonaerenses: ¡sigamos avanzando #DERECHOalFUTURO!".