Farías y Avilés expresaron su alegría por jugar con Messi en Inter

Facundo Farías y Tomás Avilés con el director deportivo de Inter Miami Chris Henderson (@InterMiamiCF).

Facundo Farías y Tomás Aviléseste lunes"Uno siempre sueña con jugar con el mejor jugador del Mundo. Messi es el ídolo de todos los argentinos", manifestó Farías, procedente de Colón de Santa Fe, en la rueda de prensa que brindó en la previa de su segunda práctica con el plantel que dirige Gerardo Martino.Luego, "Toto" Avilés, señaló que está "muy feliz" por sumarse a Inter Miami y contó que ya recibieron la bienvenida de Messi en el vestuario."Nos cruzamos con 'Leo' y nos preguntó cómo estábamos", dijo Avilés, ex Racing Club e integrante del seleccionado argentino Sub-20.Tanto Farías como Avilés no están habilitados para jugar la Leagues Cup pero ya están a disposición del "Tata" Martino para la US Open Cup y la reanudación de la MLS.Farías, de 20 años, utilizará la camiseta número 11; y Avilés, de 19, eligió la 6.