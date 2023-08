Agustín Rossi, sobre el triunfo de Milei: "Es un peligro para la democracia"

Agustín Rossi dijo que Milei es "un peligro para la democracia". Foto: Maximiliano Luna.

"vienen a subvertir todos los valores que tratamos de construir durante estos 40 años de democracia"

Javier Milei, líder de Libertad Avanza. Foto: Fernando Gens

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP),a 40 años de su recuperación."Este tipo (en referencia a Milei) es un peligro para la democracia argentina. Tenemos la obligación de convocar a todos los demócratas para que este peligro no llegue a gobernar la Argentina", afirmó Rossi.En declaraciones a Radio 10,que defenderá las ideas de Jorge Rafael Videla, quien lideró en la primera presidencia de facto del país el período represivo más sangriento en la historia argentina entre 1976 y 1983."Tenemos que transmitir que no es solo un número el de 30.000 detenidos-desaparecidos. Fueron siete años de persecución, en los que salías de tu casa y no sabías si volvías, donde no tenías posibilidades de decir nada. Tenemos que transmitir esos valores al conjunto de la sociedad. Estos tipos defienden a Videla", aseveró el jefe de Gabinete.Y agregó:Para Rossi, "estos tipos", en alusión a Milei y sus seguidores,El candidato a vicepresidente de UxP opinó que en caso de ganar la eleccionesQuien puede "encabezar" ese gobierno es "Sergio Massa"evaluó Rossi."Uno puede entender que un joven que no tiene trabajo o no le alcanza con lo que gana esté enojado y vote a Milei, pero tengo la obligación de decirle que ese camino es equivocado porque no le va a resolver ninguno de los problemas, sino que, por el contrario, los va a agravar", sostuvo Rossi.