Dirigentes de UxP confían en una victoria en octubre

Autocrítica y trabajo en equipo

El aporte de la provincia de Buenos Aires

El oficialismo debe "ofrecer esperanzas concretas"

El gobernador de Catamarca,, consideró este lunes que, pese a finalizar tercero en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO),, pero advirtió que antes de esa instancia el oficialismo debe hacer "una autocrítica muy importante" y también buscar el respaldo de otros dirigentes afines ideológicamente,En la misma línea, el intendente de Ensenada,, aseguró que Unión por la Patria "puede revertir el resultado" y destacóque hizo la provincia de Buenos Aires a los votos reunidos por la coalición oficialista e interpretó el apoyo logrado por el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, comode la ciudadanía "con las fuerzas políticas".El vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados,, también calificó comola cantidad de votos que obtuvo Milei y evaluó que de cara a las generales de octubre, Unión por la Patria debe“A nivel nacional se ha dado una sorpresa importante, nadie esperaba como le fue a Milei, teniendo en cuenta resultados que se habían dado en las provincias”, dijo el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco,, enfatizó."Unión por la Patria y Sergio Massa tienen muchas posibilidades" de ganar en los comicios del próximo 22 de octubre, dijo Jalil, que en la búsqueda de la reelección provincial obtuvo 54,9% en las PASO.y le sacó una diferencia mayor a los 15% al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, que quedó segundo.En declaraciones a El Destape Radio, el gobernador catamarqueño expresó que para aspirar al triunfo en los comicios de octubre UxP debe llevar adelante"Hay que salir todos juntos con una autocrítica muy importante que tiene que ser, primero, en nuestra casa. Tenemos que juntarnos y trabajar más en equipo", afirmó Jalil, quien para eso convocó a gobernadores e intendentes de Unión por la Patria.El gobernador de Catamarca, en tanto, pidió, que en las PASO votó mayoritariamente a nivel nacional a Milei, que obtuvo el 30% de las adhesiones, aventajando a Juntos por el Cambio (JxC), con 28,2% y a UxP, que sumó 27,2%.Pese al resultado de este domingo, Jalil llamó al oficialismo a "seguir trabajando" porque, sostuvo,Con ese objetivo, Jalil pidió convocar a "muchos compañeros" que compitieron en las PASO por afuera de UxP."Hay muchos compañeros como Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Florencio Randazzo", citó el gobernador de Catamarca, a quienes llamaría para lograrMario Secco manifestó estar "convencido" de que los resultados se van a revertir en favor de UxP."Milei tiró lo que podía tirar, tuvo un logro, pero eso se revierte en las elecciones generales de octubre. Sergio Massa puede pasar los 35 puntos e ir a un ballotage si encabeza una buena propuesta electoral y juega en todas las provincias", señaló Secco en declaraciones formuladas este lunes a Radio 10.El jefe comunal de Ensenada, quien obtuvo en los comicios el 60% de los votos en su distrito, entendió que, y planteó la necesidad de "organizar el país"."Tenemos que hacer una campaña a nivel nacional, juntar todo el peronismo y garantizar un triunfo en lo que serán las generales", remarcó Secco en relación al caudal de votos que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, obtuvo para ganar las PASO en el distrito.Para el jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires,, la novedad que se dio en las PASO fue"Lo nuestro fue un resultado positivo, creemos que constituye un piso. Primero hay que consolidarlo y seguir sumando votos", expresó Bianco en referencia al triunfo del gobernador Axel Kicillof en las PASO.El funcionario consideró que “a nivel nacional se ha dado una sorpresa importante, nadie esperaba como le fue a Milei, teniendo en cuenta resultados que se habían dado en las provincias”.“Nuestra tarea es poner blanco sobre negro el contraste de las propuestas”, resaltó. En declaraciones a radio Nacional Rock 93.7, Bianco señaló que“Larreta también traía las mismas ideas que Milei y Bullrich”, indicó y opinó que "gran parte del voto a Milei es un voto de bronca y castigo".“Nosotros no creemos que la gente quiera menos derechos y menos Estado, sino que están solicitando que se mejore su situación económica, social y de seguridad”, acotó y agregó: "Hoy mismo nos juntamos con todos nuestros compañeros y arrancamos de nuevo”.Para el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados,, también fue "una sorpresa grande" la cantidad de votos que obtuvo Milei en las PASO y evaluó que de cara a las generales de octubre,En declaraciones a AM 750, el diputado del Frente de Todos (FdT) y ex gobernador de San Juan dijo que "esto nos da tiempo para replantear algunas cosas y hacer un muy buen análisis del resultado y entenderlo bien".Gioja dijo que el oficialismo debe "ofrecer esperanzas concretas y mejorar la comunicación" para decirle a los votantes que "la derecha no es la salida"El dirigente del peronismo sanjuanino consideró que el resultado de los comicios del domingo, en los cuales Milei resultó como el postulante presidencial más votado, se debe en parte"En este mes y medio que falta para las elecciones generales, tenemos que trabajar en forma intensa y hacer los análisis para profundizar nuestras propuestas. Debemos ser sinceros con nuestra gente y decirles que podemos cambiar, pero que la derecha no es el camino", enfatizó.En esa línea, Gioja indició que las