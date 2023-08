Daer: "El país tiene que encauzarse en defensa del desarrollo, trabajo, educación y derechos"

Héctor Daer. Foto: archivo.

"Lo que hay que aclarar es que el descontento no nos puede llevar a equivocarnos y votar a los que van a profundizar esas desigualdades"

El cotitular de la CGT Héctor Daer sostuvo que el sindicalismo cree que el, y reafirmó que su sector seguiráEl referente sindical señaló también quepara defender la "seguridad social y las relaciones contractuales del trabajo".desde el búnker de la coalición oficialista Unión por la Patria (UxP) en Chacarita.En declaraciones a los medios presentes, entre ellos Télam, evaluó que "no hay que preocuparse" por los resultados sino "saber escuchar".Daer anticipó que lPor eso el sindicalista hizo votos por que "el pueblo argentino no se pegue un tiro en las piernas"."El descontento existe, pero no puede llevarnos a equivocarnos y votar a los que van a profundizar esa desigualdad", advirtió el referente sindical.Para Daer,Sobre esta elección admitió que "parecería que hay un voto bronca, por algunos números de las mesas que uno conoce", y refirió que "la bronca existe, el descontento existe"., completó el gremialista.