El defensor del título, Barcelona, no pasó del empate contra Getafe

Barcelona, defensor del título, no pasó este domingo del empate sin goles contra Getafe, como visitante, en el comienzo de la liga española de fútbol.Ambos equipos terminaron con 10 jugadores en el estadio Coliseum Alfonso Pérez: fueron expulsados Juan Mata por el lado del local (11m st.) y el brasileño Raphinha en el visitante (41m pt.).En el equipo catalán hizo su estreno el alemán Ilkay Gündogan. El ex Manchester City fue reemplazado a los 33 minutos del segundo tiempo por Gavi.Osasuna (Ezquiel Ávila entró a los 32 minutos del segundo tiempo) venció como visitante a Celta de Vigo por 1 -0. En el perdedor jugó como titular el volante argentino Franco Cervi.Betis, con los campeones del mundo Germán Pezzella y Guido Rodríguez de titulares, derrotó de manera agónica a Villarreal por 2 a 1.En el "Submarino Amarillo" fue titular el defensor Juan Foyth, otro integrante del seleccionado argentino campeón en Qatar 2022.Resúmen de la fecha 1: Almería 0-Rayo Vallecano 2, Sevilla 1-Valencia 2, Real Sociedad 1-Girona 1, Las Palmas 1-Mallorca 1, Athletic Bilbao 0-Real Madrid 2.El lunes jugarán: Cádiz-Alavés, desde las 14.30; y Atlético Madrid ante Granada, desde las 16.30.Osasuna, Rayo Vallecano, Real Madrid, Betis y Valencia 3 pts; Girona, Las Palmas, Mallorca, Real Sociedad, Barcelona, Getafe 1; Alavés, At. Madrid, Cádiz, Granada, Sevilla, Villarreal, Almería, Bilbao y Celta 0.