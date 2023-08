Lionel Messi recibió con una "manteada" a Tomás Avilés y Facundo Farías

Tomás Avilés y Facundo Farías (@InterMiamiCF).

Bienvenidos, Toto y Facu! 🏠👋🇦🇷 pic.twitter.com/Ba4NAz1yQj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2023

El capitán Lionel Messi encabezó este domingo la "manteada" de bienvenida que los jugadores de Inter Miami le hicieron a sus compatriotas Tomás Avilés, ex Racing Club, y Facundo Farías, ex Colón, de Santa Fe, en su primer entrenamiento bajo las órdenes de Gerardo Martino.Ambos jóvenes futbolistas, el santacruceño Avilés, que tiene 19 años, y el santafesino Farías, que el próximo 28 de agosto cumplirá 21, después de la recepción fueron presentados con sus respectivos números, 6 y 11, y luego fotografiados junto a uno de los dueños de la franquicia, el inglés David Beckham.De cualquier manera, ambos jugadores no están inscriptos para esta Leagues Cup y por lo tanto no podrán pasar de la semifinal del martes con Philadelphia como visitante o una eventual final ante el vencedor de la serie entre el estadounidense Nashville y el mexicano Monterrey.Si Inter Miami pasa la semifinal ante Philadelphia Union, que se realizará el próximo martes desde las 20 (de Argentina) en el estadio Subaru Park, de Chester, Pensilvania, en caso de enfrentar a Monterrey lo hará como local, pero si el otro finalista es Nashville, por la mejor ubicación de éste en el ranking, entonces los capitaneados por Messi serán visitantes.