Las boletas de fantasía más creativas que animaron las redes sociales

La boleta que debería estar en el cuarto oscuro pic.twitter.com/Kf3J2PfHcJ — fabro (@FabroLuna) August 13, 2023

Me encontré la boleta de Dumbledore y Severus Snape en el cuarto oscuro pic.twitter.com/WaWAlfre4o — nacho (@nachocamina_) August 13, 2023

espero llegar y que este la boleta pic.twitter.com/mUddNGatcV — barb 🏹 (@nonsensetini) August 13, 2023

Este domingo no solo fue una jornada de celebración de la Democracia, sino también un momento para la creatividad y el humor siempre presente en las redes sociales para aliviar la ansiedad previa a la llegada de los resultados: desde boletas de fantasías hasta reinterpretación de boletas existentes.Fútbol, música y películas, entre otras opciones, fueron los tópicos predilectos en estas PASO.Los campeones del mundo y el doctor Bilardo no podían faltar entre los usuarios para definir un clima competitivo.El mundo mágico a las urnas: Albus Dumbledore y Severus Snape, reinterpretados por los bonaerenses Gobbi y Archet.La boleta de la Triple T pero esta vez de Tini Stoessel no de Juan Grabois.Messi y su éxito en el rosado Inter de Miami tampoco podían quedar afuera.