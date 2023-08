Gol de "Cuti" Romero y empate entre Chelsea y Liverpool en el debut de Pochettino

Cuti getting our first @premierleague goal of 23/24! ⚔️ pic.twitter.com/Piy3qJaEHw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 13, 2023

Resumen de la fecha

Tottenham Hotspur, con un gol del argentino Cristian "Cuti" Romero que debió ser reemplazado por un golpe en la cabeza, igualó este domingo 2-2 como visitante del Brentford, y Chelsea, en el debut de Mauricio Pochettino, igualó 1-1, de local, ante Liverpool, en el cruce entre los campeones mundiales Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, en el marco de la primera fecha de la Premier League inglesa.A los 2 minutos de juego, el cordobés Romero, también campeón mundial en Qatar 2022, chocó su cabeza con el delantero local, Bryan Mbeumo. Ese impacto no impidió que el exjugador de Belgrano marcara, cabezazo mediante, a los 11 del primer tiempo, la apertura del tanteador.Sin embargo, a los 13 minutos el técnico australiano del equipo londinense, Ange Postecoglou, resolvió sustituir al 'Cuti' por "protocolo de seguridad", tal como indica la prescripción para este tipo de contingencias. El zaguero central, flamante subcapitán del equipo, se retiró del campo de juego con un visible enojo hacia su DT.El camerunés Mbeumo, mediante un tiro penal, (26m. PT) y el congolés Yoane Wissa (36m. Pt) dieron vuelta la pizarra en favor del Brentford. Antes de la finalización de la etapa, el equipo visitante estableció la igualdad definitiva con una conquista del brasileño Emerson Royal (Pt. 49m.).Tottenham mostró como capitán al delantero surcoreano Heung Ming-Son, mientras que el mediocampista rosarino Giovani Lo Celso (ex Rosario Central) estuvo en el banco de relevos y no entró.La jornada de domingo de la Premier League continuó con el vibrante empate en Chelsea y Liverpool por 1-1 en Stamford Brigde.En el debut oficial del santafesino, Mauricio Pochettino, y con Enzo Fernández de titular, el colombiano Luis Díaz abrió el marcadorpara Liverpool, que tuvo a Alexis Mac Allister de arranque, los 18 minutos del primer tiempo, pero Axel Disasi igualó para el local, a los 37 de esla etapa inicial.Se enfrentarán el lunes:a las 16: Manchester United- Wolverhampton.(Star +).Viernes: Burnley 0-Manchester City 3Sábado: Newcastle 5-Aston Villa 1; Arsenal 2-Nottingham Forest 1;Bournemouth 1-West Ham United 1; Brighton 4-Luton Town 1; Everton 0-Fulham 1 y Sheffield United 0-Crystal Palace 1.Newcastle, Brighton, Manchester City , Arsenal, Crystal Palace y Fulham 3 puntos: Bournemonth, West Ham Brentford, Tottenham, Chelsea y Liverpool 1; Manchester United, Wolves, Nottingham Forest, Everton, Shefield, Luton Town , Burnley y Aston Villa 0.