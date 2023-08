Hallaron muerta a una adolescente y demoraron a dos vecinos

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género

Una adolescente de 15 años fue encontrada muerta este sábado, con el torso descubierto y ensangrentada en una habitación de una vivienda de la localidad formoseña de Villafañe y por el hecho demoraron a una mujer y a un hombre, vecinos del lugar, informaron fuentes policiales.El hallazgo se produjo alrededor de las 2.05, cuando efectivos de la Comisaría Mayor Villafañe acudieron a una vivienda ubicada en el barrio Luján, en dicha localidad, tras un llamado que solicitaba presencia policial en el lugar.Voceros policiales informaron que los agentes constataron la presencia deA raíz de ello, los uniformados convocaron a médicos del hospital local, quienes constataron que la menor de edad se encontraba sin signos vitales.Como consecuencia del hallazgo se dio intervención al, que dispuso la presencia de la Policía Científica para que realizara los peritajes correspondientes.Fuentes policiales informaron que, en la primera inspección ocular realizada en la escena por los peritos,y no constataron signos de violencia en el lugar.Posteriormente, se hicieron presentes el juez Guillen y el fiscal de turno para impartir las directivas y, para realizar la autopsia correspondiente.A partir de las primeras tareas investigativas realizadas, demoraron a dos vecinos,, quienes fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se intentan determinar las circunstancias del hecho.En tanto, los agentesa la propiedad en donde fue hallada muerta la adolescente y secuestraron elementos vinculados a la causa en la casa del hombre demorado.Además,Por otro lado, el cadáver de la menor no edad no presentaba lesiones a simple vista, pero los investigadores aguardaban elpara establecer el motivo de su muerte.