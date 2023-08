Anuncian la reemplazante del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio

Andrea González / Foto: Twitter (Tw@AndreGonzalezNa)

González, de 36 años, era aliada de Villavicencio desde hace varios años, cuando éste ejercía como periodista de investigación antes de pertenecer a la Asamblea Nacional (2021-2023).

Fernando Villavicencio, el asesinado candidato / Foto: AFP

Movimiento Construye, el partido del asesinado candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio, anunció este sábado que quien era su compañera de fórmula, Andrea González,para las elecciones del 20 de agosto."El Movimiento ConstruyeAndrea garantizará el legado de Fernando Villacencio y millones de ecuatorianos la acompañaremos en este propósito", indicó la agrupación en Twitter, tres días después de que el candidato fuera asesinato a tiros a la salida de un acto de campaña en Quito.Previamente, el Movimiento Construye había publicado un comunicado en el que aseguraba que el nombre del candidato a vicepresidente sería anunciado "" y que sería alguien de la mayor confianza y que hayaFernando Villavicencio", según recogió el sitio Primicias.Antes de la decisión, el movimiento había deslizado la posibilidad de que la ambientalista apareciera como candidata a vicepresidenta en la papeleta y asumiera el poder en caso de una victoria.La ley permite a los partidos, apuntó la agencia AFP.Se espera que González, aunque esto aún debe ser ratificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no confirmó si acepta el reemplazo."Estamos a la espera de que el CNE nos responda las inquietudes que enviamos ayer (por el viernes). No estamos en la agenda de y nos preocupa que la falta de voluntad del CNE en este proceso ponga en riesgo la democracia y la paz del Ecuador. Estamos atentos", indicó este sábado González en Twitter.Como candidata a vicepresidenta, Gonzálezy cambio climáticoVillavicencio, de 59 años, había denunciado amenazas en su contra en las últimas semanas y contaba con protección personal al momento del ataque, el miércoles pasado.El experiodista y legislador era uno de los ocho candidatos presidenciales y estaba segundo o tercero, según las encuestas, que dan como favorita a la correísta Luisa González.Tras su asesinato, el Gobierno de Guillermo Lasso, y estableció un estado de excepción en el país por 60 días.En medio de un creciente escenario de violencia,, luego de que el presidente apelara a l a figura constitucional de "muerte cruzada ", que implicópara evitar ser destituido por el Parlamento por acusaciones de corrupción.Unos 4.000 militares y policías de Ecuador ingresaron este s{abado a la cárcel donde estaba recluido "Fito", el líder de la pandilla más poderosa del país y a quien Villavicencio había acusado de haberlo amenazado, para trasladarlo a un penal de máxima seguridad.Las autoridades no esclarecieron aún quién pagó a los sicarios que mataron al político. Por el caso hay seis colombianos detenidos, mientras un séptimo murió en un cruce de disparos con custodios del candidato.Lasso se limitó a decir que Villavicencio fue víctima del crimen organizado.