Bombara y la colección científica que descree de segmentar por edades para leer y aprender

La divulgación científica

¿Cómo impacta el tiempo en esos relatos, los años que llegan con nuevas miradas y nuevas tecnologías intervienen de alguna manera en la forma de presentarlos?

"¿Querés saber?", la colección para chicas y chicos curiosos del sello universitario Eudeba, cumple 20 años y celebra dos décadas durante las cuales las preguntas siguen siendo las mismas -¿te preguntás por qué las cosas son como son? o ¿buscás explicaciones y no las encontrás?- y lo que varía son las respuestas y los temas que va publicando la serie que desde su, que presenta cuatro libros nuevos sobre big data, inteligencia artificial y lenguaje, explicados con sencillez pero "sin simplificar conceptos", según cuenta la escritora y editora."¿Querés saber qué es el lenguaje?" y "¿Querés saber cómo se usa el lenguaje?", de la lingüista, comunicadora científica y docente Carolina Tossi, ilustrados por Cucho Cuño, junto con "¿Querés saber qué es la Big Data? y "¿Querés saber qué es la inteligencia artificial?",son los cuatro títulos nuevos de la colección."Explicaciones lo más sencillas posibles, sin simplificar los conceptos", propone Bombara sobre una colección que prioriza el saber sobre los réditos económicos, que no cree en la segmentación lectora por edades y que, contra todo pronóstico, elige temas que no responden a los trending topics científicos del momento, "fueron surgiendo de una lista elaborada junto a chicas y chicos de primaria al comenzar la colección allá por 2003 y aún no hemos agotado ese listado, que fue extenso, profundo y profuso", asegura en diálogo con Télam.La colección también alberga voces científicas y artísticas de amplia trayectoria y reconocimiento, como las de la propia Tosi o la de Pablo Bernasconi. "Lo lindo es que son formas de narrar que espabilan sobre estas cuestiones también a los grandes -señala Bombara-, como si al contarlas tomando en cuenta lo esencial pudieran iluminar una síntesis o lucidez que a los adultos a veces se nos olvida"."Eso se debe al, es muy importante para quienes realizamos la colección pensar que quien va a leer estos libros puede tener cualquier edad y ser un primer lector de este género editorial, queremos que todas las personas se sientan cómodas y valoradas en nuestros libros", afirma., pensamos en cuán cerca de textos de comunicación científica están quienes nos leen: tenemos lectores preescolares, que leen los libros junto a sus docentes, a sus madres y a sus padres; lectores jóvenes y adultos de escuelas nocturnas y lectores secundarios y universitarios que aprovechan la síntesis que logramos para afianzar los conceptos básicos de determinadas disciplinas", enumera, a modo de ejemplo."Estamos redefiniendo, estabilizando y abriendo el género de divulgación científica a nuevos modos de contar -señala su directora-. Apuntamos a lograr que la colección afiance su identidad cobra nuevo sentido a la luz de lo que vamos reflexionando mientras trabajamos y parte de esa identidad está en pensar al primer lector de materiales científicos como una persona curiosa de cualquier edad"."El desafío principal -señala-, es sostener la calidad e identidad para que a las autoras y los autores se sientan honradas y honrados de ser parte, de modo que las y los lectores que quieran saber sobre alguno de los temas que tratamos, tengan la edad que tengan y los saberes previos que tengan, se sientan valorados. Todas las personas vamos adquiriendo conocimientos desde que nacemos y nuestra idea es acercarnos, dialogar y compartir"."Siempre vamos a querer saber más sobre aquello que nos inquieta y siempre será necesario trabajar el lenguaje para arribar al tono que busca la comunicación científica como género: que haya entusiasmo y que se note la pasión por el conocimiento, apuntando a la claridad expositiva sin dejar de lado los recursos que la poética nos puede facilitar para lograr un texto ameno", afirma esta escritora premiada y comunicadora científica nacida en Bahía Blanca en 1972, que usa la tecnología para leer, escribir, investigar, mirar películas y escuchar música.. No son meros datos o bloques de información y nada más: aprendemos y comprendemos mejor cuando leemos un texto secuenciado, de preguntas y respuestas, de problemas y soluciones posibles, y en nuestros libros hay un plus, que está en la forma de escribir de cada científica y de cada científico".Hace 20 años, por ejemplo, no existían las redes sociales y, con ello, no existía la urgencia que se impone a la hora de leer. Hace 10 años tampoco existía la vinculación tan cotidiana que hoy se vive con esas redes y esa forma de lenguaje."Nuestra intención es aprovechar las redes, pero sin someternos a las reglas que intentan imponer en cuanto a ritmos y modos de leer -sostiene Bombara-. Con el paso del tiempo hemos generado una identidad, una calidad, una forma de trabajo con las y los autores que hace que sientan confianza a la hora de participar de la colección. Eso es muy importante para nosotros".que difundan el trabajo de las personas que conforman la comunidad científica argentina. El lema que acompañó los inicios de la empresa, 'Libros para todos', sintetiza su espíritu, prioriza el saber por sobre los réditos económicos".Bombara advierte que los intereses de la divulgación actual tienen cierta trayectoria y eso queda claro al mirar los títulos publicados por Eudeba estos últimos 20 años."Los de contaminación ambiental, ecología y huella ecológica salieron hace más de diez años y hoy siguen súper vigentes, lo mismo que los títulos que abordan la genética; y este año salieron cuatro libros que venían demorados por la pandemia sobre temas que hacía tiempo queríamos profundizar, en especial Big Data e Inteligencia Artificial, temas que hoy están en boca de toda la población", señala."Puede pensarse que decidimos hacerlos por cuestiones coyunturales, pero puertas adentro de la colección veníamos pensando en esto desde tiempos pre pandémicos", grafica la directora de la colección que, para definir quiénes tratan cada temática, lo primero que hace es investigar quiénes se están dedicando a esas especialidades dentro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en ese momento."La mayoría de las y los autores científicas y científicos al momento de escribir también están trabajando en el tema y eso es muy importante para mí", dice, mientras que en el caso de las y los autores visuales, le interesa que "la imagen no solo ilustre, sino que aporte información y dialogue con el texto: sin llegar al nivel de entramado de voces que hay en un libro álbum, el principio que nos guía es ese".Una vez conformado el equipo autoral,. Ellos, como Bombara, son quienes han ido delineando la identidad de la colección en estas décadas.Los autores de los nuevos cuatro títulos de "¿Querés saber?" participarán de una, ubicada en avenida Rivadavia 1573, de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Plaza Congreso.