Bregman y Solano se disputan la conducción del FIT-U en las PASO

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la IS proponen la fórmula Bregman-Del Caño, en la lista "Unir y Fortalecer la Izquierda" / Foto: Lara Sartor.

Con relación a la muerte de Facundo Molares, Ramal denunció que se trató de un "crimen de Estado" enmarcado en "la campaña reaccionaria de la mano dura" y Castañeira insistió en la defensa "incondicional" del derecho a la protesta.

Manuela Castañeira deberá superar el 1,5 para entrar en las generales.

Bregman se centró en convocar a que "nadie se quede masticando bronca en la casa" y en asegurar que "tener una izquierda muy fuerte en estas elecciones es lo único que para a la derecha".

Marcelo Ramal, un histórico de la izquierda.

Bregman-Del Caño / Foto: Pepe Mateos.

Las listas por fuera del FIT-U

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) tendrá en las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO) de este domingo una competencia interna entre los precandidatos presidenciales,, quienes se disputarán el liderazgo de la coalición y la representación del espacio en las elecciones generales de octubre., el Nuevo MAS propone ay Política Obrera acomo precandidatos a presidentes, quienes encararán el desafío de superar el piso del 1,5% de los votos válidos para poder presentarse en los comicios generales.Con el objetivo de convocar a los "desencantados", expresary "combatir la "derechización" del discurso político, las distintas fuerzas de izquierda cerraron sus campañas electorales denunciando el "claro accionar policial" en la muerte del militante social Facundo Molares , fallecido el jueves pasado como consecuencia de una represión ejecutada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires Ese hecho de violencia institucional generóy acompañamiento de sus precandidatos, que se manifestaron al día siguiente en una movilización en el Obelisco porteño.Ramal denunció que se trató de un "crimen de Estado" que se enmarca en "la campaña reaccionaria de la mano dura" y Castañeira insistió en la defensa "incondicional" del derecho a la protesta.En ese mismo sentido,las posturas de Bregman y Solano coincidieron en señalar un "claro accionar policial" yEn este marco, las consignas en contra de la represión y la mano dura se fortalecieron entre todos los dirigentes que pidieron justicia por Molares yEste domingo,En las primarias de 2015, la coalición presentó dos fórmulas, donde se impuso la conformada por Nicolás del Caño y Bregman sobre el binomio que integraban Jorge Altamira (que en aquel entonces conducía el PO) y Juan Carlos Giordano de la Izquierda Socialista (IS).Este año, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la IS proponen la fórmula que integran los diputados nacionales, en la lista Unir y Fortalecer la Izquierda.Por el otro lado, el Partido Obrero (PO) junto al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) postulan al binomio presidencial conformado poren la lista Unidad de luchadores y la izquierda.Durante la campaña, Bregman se centró en convocar a que "nadie se quede masticando bronca en la casa" y en asegurar que "tener una izquierda muy fuerte en estas elecciones es lo único que para a la derecha".En tanto,y reiteró las diferencias que separan sus propuestas con la lista adversaria dentro de la alianza.Dichas tensiones internas entre ambos espacios del FIT-U fueron en aumento las semanas previas a las elecciones, cuando en varias oportunidades, identificado con "un sector progresista de la clase media".Incluso Vanina Biasi, dirigente del PO y precandidata a jefa de Gobierno porteño, llegó a afirmar que sus adversario del PTS e IS educan a su militancia "en un rumbo absolutamente racista frente al movimiento piquetero".A pesar de esto,y aprovechar los espacios en medios para "dar a conocer sus propuestas" sin entrar en polémicas con otros espacios de la coalición.En este contexto,Los simpatizantes de Bregman y Del Caño van a reunirse a partir de las 16 horas en lade San Telmo, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que los adherentes de Solano y Ripoll se concentrarán en el, ubicado en Defensa al 1575.De esta forma, los centros de campaña de las dos listas del FIT-U se congregarán para esperar los guarismos en dos lugares que estarán separados por sólo cinco cuadras., y estará a cargo de militantes que buscarán cerciorarse de que no haya "maniobras electorales" y garantizar las presencias de las boletas de sus respectivas listas.Por fuera del FIT-U, en elaseguran estar muy conformes con el espacio ganado por, entre los trabajadores y especialmente en la juventud como parte de una "necesaria renovación de la izquierda" en Argentina y aspiran que esto se vea reflejado en los resultados electorales.Por su parte,, dirigente histórico del trotskismo, apuesta a queconduzca el movimiento socialista y que consolide "una visión de carácter estratégico de esta crisis nacional y mundial" que no ve reflejado en otros espacios de la izquierda argentina.Ramal junto a Altamira y más de mil militantes fueron expulsado del PO en 2019 en medio de una crisis interna y de allí surgió Política Obrera, que este domingo convocó a su militancia a reunirse en el local central partidario ubicado en la calle Yatay al 1162 de CABA.