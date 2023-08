Megaoperativo con 4.000 militares para garantizar el traslado de "Fito"

Miles de uniformados participaron del operativo / Foto: AFP.

Esta madrugada en seguimiento del Decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad.

Unos 4.000 militares y policías de Ecuador ingresaron este sábado a la cárcel donde estaba recluido, para trasladarlo a un penal de máxima seguridad, una semana antes de la celebración de los comicios presidenciales."Esta madrugada, en seguimiento del Decreto 823, se ha ejecutado el traslado de alias Fito a la cárcel de La Roca por la seguridad de los ciudadanos y de los detenidos. El Ecuador va a recuperar la paz y la seguridad. De generarse reacciones violentas, actuaremos con toda la fuerza del Estado", publicó el presidente Guillermo Lasso en la red social X (ex Twitter)."Buen trabajo Fuerzas Armadas, Policía y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI)", agregó el mandatario ecuatoriano.Los efectivos entraron en la madrugada fuertemente armados y en vehículos militares blindados al Centro de Privación de Libertad Zonal Número 8 de Guayaquil, en el suroeste ecuatoriano, donde estaba José Adolfo Macías, jefe la agrupación criminal Los Choneros.En imágenes compartidas en redes sociales por las fuerzas de seguridad se ve aEn una fotografía aparece de frente con las manos sobre la cabeza y en otras tirado en el suelo con los brazos atados y en ropa interior, junto a decenas de presos.Según el SNAI, el operativo "se desarrolló con el objetivo de intervenir los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad" de la penitenciaría, según lo dispuesto por un estado excepción en las prisiones del país que arrancó a finales de julio tras una masacre.Durante el operativo,, indicó el sitio Primicias.El nombre de "Fito" se volvió mediático en Ecuador desde el miércoles pasado, tras el asesinato a tiros del candidato presidencial de centro Villavicencio en Quito.El político de 59 años había denunciado una semana atrás que el líder pandillero lo había amenazado de muerte.Una de las advertencias, contó, le llegó a través de un aliado político en la provincia costera de Manabí, donde se ubica la localidad de Chone en la que nació la banda."Fue para decirme que si yo sigo mencionando a Los Choneros, me van a quebrar (asesinar)", señaló Villavicencio al programa Vis a Vis.Las autoridades no esclarecieron aún quién pagó a los sicarios que mataron a Villavicencio. Por el caso hay seis colombianos detenidos, mientras un séptimo murió en un cruce de disparos con custodios del candidato.Lasso se limitó a decir que Villavicencio fue víctima del crimen organizado.Las prisiones se convirtieron en el centro de operaciones del narco en Ecuador, que vive unaDesde 2021 murieron más de 430 reclusos de forma violenta, decenas de ellos desmembrados e incinerados en medio de disputas entre bandas rivales.Las estadísticas de 2022 muestran en el país 25 muertes por cada 100.000 habitantes, pero 2023 podría terminar peor, porque solo en el primer semestre se cometieron 74,7% más homicidios que en los primeros seis meses del año pasado.En medio de este creciente escenario de violencia, los ecuatorianos irán el domingo 20 a las urnas para elegir a quien complete el mandato de Lasso hasta 2025, luego de que el presidente apelara a la figura constitucional de "muerte cruzada", para evitar ser destituido por el Parlamento por acusaciones de corrupción.