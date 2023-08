Los argentinos definen sus candidatos para las presidenciales

Foto: Sebastián Granata

La carrera hacia octubre

Foto: Rubén Paratore

Foto: Rubén Paratore

Elecciones provinciales

Foto: Pablo Añeli

En números

Radiografía de la logística electoral VER VIDEO

Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este domingo serán la, en la que algo más de 35 millones de argentinos podrán optar entre 27 fórmulas presidenciales y 4.168 aspirantes a diputados y senadores nacionales y validar las nóminas que cumplan con el piso de votos necesario para competir en los comicios generales del 22 de octubre.Esta semana, la campaña electoral terminó en forma anticipada cuando todos los precandidatos suspendieron sus actos de cierre, luego de que el miércoles último Morena Domínguez, una niña de 11 años, murió tras haber sido atacada a golpes por motochorros en el partido bonaerense de Lanús.La mayoría de los postulantes, que todavía no había puesto punto final a sus actividades proselitistas, incluidos los de Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC), se hicieron eco del trágico crimen y dieron por terminada la campaña sin actos ni recorridas.A la muerte de la niña se sumó el jueves la del militante de izquierda Facundo Molares Schoenfeld en las inmediaciones del Obelisco porteño , luego de que la Policía de la Ciudad reprimiera una manifestación de agrupaciones políticas y sociales de la que él participaba.Molares Schoenfeld, exintegrante de las FARC colombianas y actual militante del Movimiento de Rebelión Popular,y haber padecido, mientras se encontraba apresado por agentes en el suelo, una descompensación.En este marco, este domingo quedarán definidos los nombres de quienes competirán en octubre por el Poder Ejecutivo nacional y por las 24 bancas de senadores y las 130 de diputados que se renuevan este año en el Congreso Nacional.A diferencia de lo que ocurrió en las primarias del 2019, cuando no hubo más de un precandidato al Ejecutivo por coalición, en esta oportunidad las principales alianzas electorales, Unión por la Patria (UxP) , Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U)Serán las-desde que se establecieron en el 2009 y se utilizaron por primera vez en el 2011-, pero ahora, al igual que ocurrió en el 2015, servirán para definir una amplísima cantidad de postulaciones.Además de las categorías de Presidente y vice esta vez(Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz) y diputados nacionales en el total de los 24 distritos del país.Para los-de 210 agrupaciones políticas-, con un total de 3.782 aspirantes (2.468 titulares y 1.314 suplentes). En el caso de estas categorías, luego de las PASO, las fuerzas políticas reorganizarán su nómina final según la performance de cada una de sus listas, de acuerdo con sus respectivas reglamentaciones internas y respetando la paridad de género.En cuanto a las bancas que se renuevan del Senado, competirán 97 boletas con 386 precandidatos (194 titulares y 192 suplentes) -de un total de 69 agrupaciones políticas-, pero en este caso la nómina interna más votada es la que pasa en forma completa a la elección de octubre.También,, además de que se vota en todo el país nóminas de 19 candidatos al Parlasur por distrito nacional y de otros 24, uno por cada provincia.La de este domingo será la primera prueba electoral nacional para los partidos que aspiran a competir en los comicios nacionales del 22 de octubre y que, con ese objetivo,(con la suma de todas sus listas).En el año en que se cumplen cuatro décadas desde la recuperación democrática, Unión por la Patria (UxP) buscará renovar su mandato al frente del Gobierno y avanzar así en una estabilización definitiva de la economía del país, que hasta ahora estuvo condicionada por la multimillonaria deuda contraída con el FMI por la anterior gestión de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio), el impacto de la pandemia de coronavirus, la sequía y la guerra en Ucrania.Por su parte, JxC aspira, en primer término, esclarecer quién liderará internamente la coalición y, en segundo, recuperar el poder político y llevar adelante un modelo de país que recupere las políticas implementadas entre el 2015 y el 2019.En tanto, además de las PASO nacionales, Buenos Aires Catamarca y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizarán sus propias internas distritales para elegir candidaturas a cargos provinciales y municipales, mientras Santa Cruz votará nuevo gobernador bajo un sistema en el que compiten tres lemas, con un total de 13 fórmulas. Otros 18 distritos ya tuvieron este año sus comicios provinciales . El oficialismo nacional sumó triunfos en Formosa, Tucumán, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego, en tanto que fuerzas provinciales se impusieron en Salta, Misiones, Córdoba, Río Negro y Neuquén.En las ocho provincias restantes JxC anotó victorias: como oficialismo en Jujuy (gobernador), en Mendoza (PASO local), en Corrientes (legislativa provincial) y al imponerse desde la oposición en Chaco, Santa Fe, San Luis, San Juan y Chubut.En tanto, la Ciudad de Buenos Aires dispuso para este año elecciones "concurrentes" , es decir con dos sistemas de votación diferentes, que se realizarán por primera vez el próximo domingo. Para la elección de las candidaturas nacionales se utilizará la boleta partidaria y para los cargos porteños, la Boleta Única Electrónica (BUE).Losdispuestos por la justicia electoral en todo el país, en 104.577 mesas, además de las 305 unidades de detención donde está habilitado el sufragio para quienes cumplen prisión preventiva.En tanto, los 451.355 argentinos que se encuentran en el exterior sólo podrán participar de los comicios generales de octubre.Habrá 1.168.033 adolescentes de 16 y 17 años que votan por primera vez y que representan el 3,30% del padrón.La mirada sobre los resultados de las PASO estará puesta, principalmente, enelectoral, que concentran el 60% del padrón.Sólo la provincia de Buenos Aires, con algo más de 13 millones de votantes, representa el 37% del total de electores del país. Detrás de ella se ubican Córdoba, Santa Fe y CABA y el resto de las provincias representa -cada una- menos del 5% del padrón, en un registro en el que Tierra del Fuego exhibe el menor peso electoral (0,42%) con apenas 148.020 votantes.Este año será laen 1983, año en que se registró una altísima participación del electorado (85,61%) tras la última dictadura cívico militar: sufragaron 15.350.186 personas del total de 17,9 millones habilitadas para hacerlo.Para ser electo Presidente en primera vuelta, el candidato más votado debe obtener el 45% de los sufragios o el 40% y una diferencia de 10 puntos sobre el segundo postulante. Si eso no ocurre, según la ley, debe realizarse un balotaje dentro de los 30 días de realizada la elección general.