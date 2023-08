Fabián Cardozo estrenó "Solo Juan" en una apoteosis de cuerdas

Foto: Gentileza Emilio Polledo.

El, radicado hace 15 años en Suiza donde ostenta una reconocida trayectoria en la música clásica, estrenó anoche su primer disco solista “Solo Juan” –y con el que retomó su lazo con el folclore- en una cautivante velada de cuerdas en la sala porteña Bargoglio.El coqueto bar del barrio de Flores fue la sede un encuentro mágico donde, además del artista anfitrión y su inagotable sonoridad, tomaron parte los también guitarristas Juan Falú y Carlos Moscardini, el violinista Juan María Braceras, el cuarteto de cuerdas Khunpa e Ilan, de nueve años e hijo de Cardozo, ejecutando al piano el “Preludio número 1”, de Johann Sebastian Bach.La excelencia instrumental de todo el elenco arrasó con las fronteras entre lo instituido como culto y aquello de cuño popular y construyó un espacio excepcional para el goce de la música como asunto artístico capaz de reunir alrededor de su fuego.“Todas las guitarreadas, todos esos encuentros, sobre todo con Juan Falú, son para mí tan o más importantes que los estudios académicos que hice”, reveló Cardozo a Télam un par de días atrás.También entonces el intérprete resaltó sobre el legado de Falú: “Me gusta esa libertad que genera Juan con sus obras que tienen una partitura y su propia versión pero que no están cerradas y dejan un margen para la improvisación, para la propia impronta. Y por otro lado y aunque él no lo asume, guitarrísticamente se trata de obras que son bien complejas y que también invitan a un desafío al abordarlas”.Por el pequeño y a la vez imantado tablado del lugar primero se reunieron Falú y Moscardini para compartir piezas como “La trunca Herrera” y el vals criollo “Doña Carmen” y allí el músico tributado por el registro de Cardozo confesó que “estoy complacido y agradecido por escuchar esas obras mías revisitadas porque me hace sentir recompensado”.A su turno, Cardozo repasó buena parte del repertorio de “Solo Juan” (“Rebalsado”, “Luz de giro”, “Solo así”, “Taxco por siempre”, entre más) y también se acompañó cantando en notables versiones de “A San Juan”, “Gato panza arriba” y “Zamba del arribeño”.Pero, además, el artista, de 37 años y residente en Basilea, convidó a Braceras, otro argentino que vive en esa ciudad del noroeste suizo, a orillas del río Rin y cercana a Alemania y Francia, para compartir dos de los cuatro movimientos de la suite “Histoire du Tango”, que Astor Piazzolla creó originalmente para flauta y guitarra y aquí brilló con la voz del inspirado violín.La gozosa y espléndida velada todavía tuvo otro aporte de excepción con el cuarteto Khunpa (dos violines, viola y chelo) que se integraron a la “Suite folclórica argentina” de Juan Falú, que en versión para dos guitarras y sobre arreglos de Andrés Pilar regaló antológicas visitas a las especies nativas bailecito, zamba, gato, vidala y cueca.