La declaración de país libre de influenza aviar apunta a recuperar mercados y atraer nuevos

Acerbi: "Al pasar 28 días del último foco cerrado y que en el país no haya habido más focos activos, decidimos declararnos país libre, acorde a las normas internacionales de la OMSA". / Foto: Senasa.

Acerbi afirmó que la reunión con representantes de la Administración General de Aduanas china (GACC), "fue muy buena porque permitieron explicar en detalle el sistema argentino". / Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

La declaración de país libre deapunta a recuperar mercados y atraer otros nuevos, al tiempo que permite a la Argentina "irradiar una imagen de todas las negociaciones que elestá teniendo con bastante éxito", destacó el vicepresidente de ese organismo, Rodolfo Acerbi."Al pasar 28 días del último foco cerrado y que en el país no haya habido más focos activos, decidimos declararnos país libre, acorde a las normas internacionales de la, porque esto nos permite irradiar una imagen de las negociaciones que venimos teniendo con bastante éxito, en tiempo casi récord, de arreglar y recuperar mercados, en una situación de paz sanitaria", subrayó Acerbi en declaraciones a Télam.En este sentido, mencionó varios mercados con los cuales la Argentina está tratando la comercialización no sólo de productos avícolas sino agrícolas, principalmente China, así como Sudáfrica, Vietnam, Singapur, Arabia Saudita y Unión Europea.Respecto de, Acerbi, quien estuvo hasta la semana pasada en ese país en una misión oficial, afirmó que la reunión con representantes de la"El encuentro, además, tuvo una característica inédita: mientras hablábamos con el jefe de la aduana china, al mismo tiempo la, como nuez de pecán, avellana y almendra, a ese país", contempló el funcionario.En ese marco, contó que "se pudo mostrar a través de las computadoras del Senasa cómo es todo el sistema: llevamos una demostración informática que la pudimos proyectar y mostrar una simulación de cómo el Senasa garantiza que cuando libera las aves para faena con destino a China, son de lugares donde no hay actividad viral y pudieron verlo; ahora les entregamos los documentos para que el nuevo certificado diga que proceden de zona donde no hay IAAP", agregó.Acerbi continuó: "China dijo que cuando nos declaremos libres nuevamente iba a estudiar el tema de zonificación, así que estamos dando cumplimiento a ello", y explicó: "Acordamos usar unapara los distintos derivados del huevo, ovoproductos, de manera tal que tenga un certificado homologado para que no dependa tampoco de zonificación ni de país libre".Asimismo, "se avanzó en el trigo, se terminó el protocolo del trigo (contrato y condiciones fitosanitarias), y falta nada más que formalizarlo", recalcó el funcionario, y enfatizó en "dos temas de alto impacto económico favorable para la Argentina", que los chinos aceptaron incluir en el protocolo de carne bovina el capítulo para exportar menudencias.Al respecto, comentó: "Presentamos un listado de; Argentina exportaba menudencias a Hong Kong a un precio muy económico en comparación con las exportaciones de Uruguay a Beijing directa; le entregamos la documentación con todas las garantías y China se comprometió a evaluarla, pero afirmó que estaba de acuerdo en abrir el mercado de menudencias".La segunda apertura es la de las menudencias porcinas, sobre lo cual Acerbi explicó: "Todos sabemos que no hay posibilidad de exportación de porcino y sí para el resto del territorio, y China cataloga como menudencias a la cabeza del cerdo, manos y patas, que sería equivalente a las garras de pollo en las puntas de las aves que tienen cero valor comercial en la Argentina y alto en China por su gastronomía, y acá hay una capacidad de exportación casi del 100%".En esa gira, el funcionario resaltó que también "se solucionó el tema de la exportación de menudencias porcinas cocidas, los estómagos, aunque falta que las empresas que ya están habilitadas para exportar carne vengan al Senasa, se inscriban como ampliación de rubro para exportar menudencias cocidas y llenen una serie de requisitos que establece China en su sistema de registro de empresas importadoras de alimentos (Cifer)"."En lo que resta del año vamos a tener mucha actividad productiva y auspiciosa en recuperar mercados, en abrir un mercado nuevo y en consolidar otros que estaban en camino, como en el caso del trigo, que se suma a la cebada, el sorgo con destino humano y el maíz", completó.En cuanto a los avances con otros mercados, Acerbi comentó: "está operativo con un avance por provincia", y explicó: "Nos habilitaron las provincias, pero estamos insistiendo en que podamos reducir de provincias a una zonificación de 10 kilómetros; todo está en marcha con el apoyo de la Cancillería".En tanto, ase le envió el informe de país libre y "seguramente la semana que viene se realice una videoconferencia de trabajo para avanzar", con lo cual Argentina "ya tendría cinco países principales nuevamente en marcha".: "Ya siendo país libre podemos volver a exportar y lo que queremos avanzar es la zonificación, puesto que la Unión Europea básicamente compra aves, gallinas, que terminaron su proceso productivo, pero es muy importante también", refirió."Estamos con todos los elementos, atendiendo la epidemiología de la enfermedad, proyectando el futuro para manejarnos mejor, hablando con las cámaras para aprender en conjunto las cosas que tenemos que hacer, la asistencia económica, validación y análisis de las vacunas actuales como una herramienta más y trabajar muy bien en la Resolución 1699/2019, para dar garantía de evitar que si aparecieren nuevamente aves salvajes o de traspatio lleguen a lo comercial", concluyó.Latiene registradas -desde el inicio de la epidemia- 558 notificaciones en total, de las cuales 469 fueron atendidas y 89 descartadas: 280 correspondieron a casos de traspatio, 104 a corral, y 85 a silvestres.Los casos confirmados fueron en aves de traspatio (79), sector comercial (18) y silvestres (siete), distribuidos de la siguiente manera: 24 en provincia de Buenos Aires; 22 en Córdoba; 12 en Neuquén; nueve en Santa Fe; siete en Río Negro y Chubut; cuatro en Chaco; tres en Formosa; dos en Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Corrientes, Salta, Santa Cruz y Santiago del Estero; y uno en Jujuy y Mendoza.