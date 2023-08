Una "Sinfonía Pop Rock" para que Patricia Sosa siga expandiendo su canto

La versátil voz de Patricia Sosa. Foto: Julián Alvarez.

La privilegiada y versátil voz deante un estadio Luna Park lleno para acompañarla en la tercera experiencia de carácter sinfónico junto a su banda y a la Orquesta AA 2000 integrada por jóvenes intérpretes y dirigida por Néstor Tedesco.El espectáculo titulado “Sinfonía Pop Rock” –que estrenó en junio pasado en el Teatro Ópera- se trasladó ocho cuadras hacia el bajo porteño y creció en volumen para sumarse a la corriente de artistas populares llevando ese repertorio al formato orquestal, en este caso bajo arreglos de Daniel Vilá.Desde las 21.45 y hasta la medianoche,y con casi medio siglo de trayectoria, atreverse a otro horizonte sonoro.Es que aunque Sosa supo recorrer escenarios del mundo entonando la “Misa Criolla”, de Ariel Ramírez, esta vez sostuvo un extenso y celebrado concierto al frente de 51 músicos, 45 de la orquesta y seis de su conjunto (Mariano Mere en teclado y coros, César Cirera en guitarras, Gustavo Giuliano en bajo, Pablo Garrocho en batería y coros y las voces de Marta Mediavilla y Laura González).Sobreque combinó un cuidado juego de luces y la interacción con la enorme pantalla ubicada al fondo del escenario, el público disfrutó y acompañó la experiencia que refiere a una nueva inquietud de la vocalista para no conformarse con los laureles conseguidos.Y en ese viaje entre la historia de sucesos que amasó desde los tiempos del conjunto rockero La Torre hasta el apogeo romántico pasando por algunos recreos folclóricos,Como ejemplos de esos momentos plasmados en una misma noche y desde una estética diferente se festejaron especialmente los momentos surcados por “No te rindas” (a partir del poema del uruguayo Mario Benedetti) que la hizo llorar, “Luces”, “Endúlzame los oídos” (cuando invitó a la gente a bailar lento en los pasillos del estadio), “Sólo quiero rock and roll” y “Alfonsina y el mar”.Antes y después, en los extremos de la noche,, “Estamos en acción” y “Tratando” y una veintena de piezas después cerró con “Todos me miran” y “Aprender a volar”, ante una audiencia rendida a su influjo.