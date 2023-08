Un juez de EEUU frenó una ley que prohibía usar el baño de su identidad autopercibida

En Idaho los estudiantes de los colegios públicos podrán usar baños que no se correspondan con su sexo asignado al nacer. / Foto: Archivo.

La normativa de Idaho, frenada ahora temporalmente por la Justicia, permitía a los estudiantes demandar a las escuelas por 5.000 dólares si se encuentran con un alumno transgénero en un baño que la ley prohíbe

Los tribunales federales mostraron posiciones divididas sobre las políticas escolares que requieren que los estudiantes transgénero usen el baño correspondiente a su sexo de nacimiento

Los estudiantes de colegios públicos del estado de Idaho, en el noroeste de Estados Unidos,, según el fallo de un juez federal que responde a la demanda presentada por la familia de un estudiante transgénero de secundaria contra un proyecto aprobado por el gobierno local republicano.El magistrado David Nye dijo que su orden de restricción es temporal, pero exige preservar el statu quo hasta que pudiera considerar por completo cuál es "el enfoque más apropiado en la coyuntura actual", informó a última hora de ayer la cadena de noticias NBC News., que tienen derecho a la dignidad, la seguridad y el respeto en la escuela", dijo por su parte el abogado de los demandantes, Peter Renn.La demanda, presentada por una estudiante trans bajo el pseudónimo de Rebeca Roe con el apoyo de una asociación estudiantil, afirma que la ley estatal firmada en marzo por el gobernador republicano Brad Little discrimina a las personas por su identidad de género y viola el derecho a la privacidad.Los estados liderados por republicanos aprobaron numerosas leyes dirigidas a jóvenes transgénero en los últimos dos años, incluidos los llamados "proyectos de ley de baño" como el de Idaho y prohibiciones de tratamientos médicos de afirmación de género para menores, indicó la agencia de noticias Europa Press.por la Justicia, permitía a los estudiantes demandar a las escuelas por 5.000 dólares si se encuentran con un alumno transgénero en un baño que la ley prohíbe.Además, ordena a las instituciones educativas a proporcionar una "adaptación razonable" para los transgénero que no quieran o no puedan usar su baño asignado.Pero según la demanda de Rebeca Roe,ubicados en lugares menos accesibles y estigmatizantes para su uso".Los tribunales federales mostraron posiciones divididas sobre las políticas escolares que requieren que los estudiantes transgénero usen el baño correspondiente a su sexo de nacimiento.