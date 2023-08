Francisco Cerúndolo y Etcheverry jugarán el Masters 1000 de Cincinnati

Los latinoamericanos ya tienen camino definido en #Cincinnati. 🔜 👊https://t.co/PmNWPFuRRj — ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 12, 2023

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverrydesde este domingoEl certamen repartirá premios por 7.665.215 dólares, tiene como máximo favorito al título al español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, y contará con la presencia del serbio Novak Djokovic, segundo del planeta, quien vuelve a jugar en los Estados Unidos después de casi dos años, desde el US Open de 2021El serbio, campeón en Cincinnati en las ediciones del 2018 y 2020, no pudo estar presente en las de 2021 y 2022 debido a que regía la normativa estadounidense de prohibirle el ingreso al país a aquellas personas que no estaban vacunadas contra el Covid-19.En cuanto a los argentinos, el sorteo determinó que "Fran" Cerúndolo (22) enfrentará en la ronda inicial a un tenista surgido de la clasificación y de pasarlo le tocará el "top ten" italiano Jannik Sinner (8), un rival con historial igualado con dos triunfos por lado.No obstante, la última vez que se enfrentaron fue este año en el Masters 1000 de Roma con victoria para Cerúndolo en tres sets.El platense Etcheverry (31), por su parte, jugará en la ronda inicial ante el español Alejandro Davidovich Fokina (37), con quien perdió la única vez que se enfrentaron, este año en el Conde de Godó, en Barcelona.En el caso de avanzar a la segunda ronda, Etcheverry se encontrará con Djokovic, quien al igual que Alcaraz fue exceptuado de la ronda inicial.Otro argentino, Diego Schwartzman, intentará ingresar al cuadro principal desde la clasificación.El "Peque" Schwartzman (98) jugará no antes de las 14 (hora de Argentina) ante el estadounidense Marcos Girón (70) en la primera ronda de la "qualy" con el antecedente de que perdió las dos veces que lo enfrentó, en los Masters 1000 de París 2021 y Roma 2022.En el caso de ganar, Schwartzman definirá su ingreso al cuadro principal este domingo ante un rival que surgirá del cruce entre el húngaro Marton Fucsovics (57) y el ruso Alexander Shevchenko (93).Los tenistas argentinos conquistaron este año cuatro títulos en torneos de la ATP: Sebastián Báez se consagró campeón en el Córdoba Open y en Kitzbuhel, "Fran" Cerúndolo en Eastbourne y Pedro Cachín en Gstaad.