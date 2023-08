🎙️ La palabra de Facu Campazzo y Juan Fernández tras el triunfo ante Uruguay



Facundo Campazzo,“Hay que ser inteligentes y confiar en el trabajo. Debemos preocuparnos por nosotros. Ya habrá tiempo de pensar en los demás. Venimos con buen ritmo y debemos copiar las cosas que hicimos bien durante la gira” expresó el base cordobés, una vez concluido el primer ensayo en territorio argentino, con una contundente victoria sobre Uruguay por 120-71.“Con el rival que tengamos enfrente tenemos que aplicar lo que hicimos en el proceso, sea un equipo europeo o un equipo de este torneo. Vinimos a aplicar lo que veníamos trabajando. Todo sirve, mientras más partidos jugás, mejor” indicó el basquetbolista, de 32 años, que recientemente aseguró su retorno al Real Madrid, por tres temporadas.El exjugador del Estrella Roja de Serbia, fiel a su estilo, sumó 20 puntos y 11 asistencias para el conjunto del DT Pablo Prigioni, en el amplio éxito ante el combinado ‘charrúa’, en el estadio Vicente Rosales de la localidad de La Banda, a puertas cerradas para prensa y público en general.“Si defendemos bien, somos obedientes a las reglas y defendemos el uno contra uno, eso nos va a permitir agarrar rebotes ofensivos, correr, ocupar bien los espacios y tomar tiros claros. Son un cúmulo de cosas que nos van a hacer jugar bien” consideró el ex Peñarol de Mar del Plata, en declaraciones al sitio de la Confederación Argentina (CAB).“Estamos terminando la preparación, ya no queda prácticamente nada. Lo que venimos trabajando se va a reflejar en cómo vamos a jugar en el torneo. Estamos contentos por cómo venimos trabajando y por cómo construimos” apreció Campazzo.El representativo albiceleste sostendrá este sábado su último amistoso antes del comienzo oficial de la competencia. Será ante el combinado Sub ’22, que es dirigido por los entrenadores Martín Villagrán-Federico Fernández, a partir de las 20.00, en la capital santiagueña.Ya sin Panamá en el torneo (que se bajó por cuestiones económicas), el equipo argentino debutará en la competencia el miércoles 16, a las 21.10, ante Bahamas, en el estadio Ciudad, de Santiago del Estero. Al día siguiente y por el grupo A, el combinado albiceleste enfrentará a Cuba, en La Banda, a partir de las 22.10.