En distintas ciudades marcharon en reclamo de justicia por la muerte de Molares

Organizaciones sociales y políticas se manifestaron hoy en diferentes ciudades del país en reclamo de "justicia" por la muerte del militante social de izquierda Facundo Molares Schoenfeld, ocurrida ayer tras la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a una manifestación de la que participaba en el Obelisco porteño. Las marchas se registraron en las ciudades de Córdoba, Neuquén y Bahía Blanca, entre otros puntos del país., organizaciones políticas y sociales se movilizaron al mediodía en la zona céntrica para repudiar la "represión" y pedir por el "esclarecimiento y justicia" de la muerte de Molares Schoenfeld.La concentración se realizó en la zona comercial del Patio Olmos con consignas de repudio a la represión de la policía a cargo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su actitud "antidemocrática de atentar y proscribir la expresión de las ideas políticas con acciones represivas y criminales", resumió un dirigente de una agrupación izquierda.Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero, manifestó a los medios locales quede exponer públicamente ideas políticas".. Fue un ataque de la derecha, en un contexto de campaña electoral contra de los derechos de la clase trabajadora", remarcó Berardo en declaraciones a la prensa., en tanto, organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron en repudio por "el crimen político de la Policía de Larreta".En diálogo con Télam, el diputado provincial y precandidato al Parlasur por el Frente de Izquierda, Andrés Blanco, sostuvo queAdemás, consideró que "no fueron 'incidentes', no fue una 'descompensación'; fue un crimen político a manos de la policía de Larreta, y se da en el marco de una campaña de mano dura, donde vale todo".El legislador neuquino expresó que, que fue una situación lamentable, porque en realidad lo que hay que hacer es repudiar, no se puede seguir lamentando"."Exigimos a las centrales sindicales la convocatoria a un paro nacional por juicio y castigo a los responsables políticos y materiales del crimen de Facundo", sostuvo Blanco., organizaciones sindicales y sociales se movilizaron en el centro de la ciudad bonaerense.La movilización, de la que participaron integrantes de la CTA local junto con Suteba, Polo Obrero y el Frente de Izquierda, entre otros, se hizo frente al Palacio Municipal, ubicado en Alsina 65.El secretario general de la CTA,"Pedimos verdad, justicia, derechos y memoria", agregó Gandolfo durante su discurso, acompañado de otros dirigentes y ante manifestantes.La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Sergio Zaninelli, en tanto, expresó que "condenamos este crimen político", y señaló que