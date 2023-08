Un encuentro binacional a 50 años del Golpe en Chile y 40 de democracia en Argentina

Las actividades, que no son transmitidas vía web, se realizan en diferentes espacios en la ciudad de Santiago. Foto: Prensa.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y de Buenos Aires (UBA) junto a la Universidad de Chile y la Embajada de Argentina en ese país realizan un encuentro binacional para conmemorar y reflexionar sobre los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de democracia en Argentina con actividades académicas, culturales y artísticas, que se lleva adelante entre este jueves y sábado.Las actividades, que no son transmitidas vía web, se realizan en diferentes espacios en la ciudad de Santiago, Casa Central de la Universidad de Chile, Facultad de Filosofía, Museo de Arte Contemporáneo y Embajada de Argentina en Chile."En muchos casos las efemérides y conmemoraciones son un momento adecuado para profundizar la relación entre instituciones. Ambas conmemoraciones han dado lugar a un trabajo conjunto de la Untref con la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y la Universidad de Chile en torno a la problemática del olvido y la memoria. No se trata solo de actualizar pasados sino de revisar las miradas que, desde el presente, se construyen", dijo a Télam el rector emérito de la Untref, Aníbal Jozami.Y completó: "Está entre nuestros propósitos el indagar las maneras en que ese pasaje aún está activo. El actual avance de las derechas en diversas regiones del mundo exige el análisis crítico y el enlace con las nuevas generaciones que no fueron testigos de esa historia".El encuentro, de acceso libre y gratuito, propuso un seminario internacional central denominado "Resonancias trasandinas: Memorias de futuro", con el objetivo de conmemorar y reflexionar de forma crítica sobre la temática. Asimismo, incluye diversas actividades académicas, culturales y artísticas."Es el único evento co-organizado por universidades de ambos países por los 50 años del golpe con resonancia en ambas latitudes", destacaron a Télam desde Untref.Y añadieron que "las universidades nacionales reafirman su compromiso con los valores democráticos, fundantes de ambas naciones", y que "estos actos sirven para hermanar pueblos históricamente ligados".El académico de la UBA y Untref, Daniel Feierstein, dio este jueves la conferencia inaugural "Política y memoria: desafíos de la transmisión generacional".También brindaron palabras inaugurales el miembro del Comité Organizador del Seminario; Daniel Cruz; el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Ricardo Manetti; el rector emérito de la Untref, Aníbal Jozami; y la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, quien fue la primera mujer en ser la autoridad máxima de la institución."Las ciencias sociales, las humanidades y las artes tienen mucho que aportar a la elaboración de memorias sociales sobre estos hechos históricos y a la 'puesta en voz' y 'puesta en obra' de estas experiencias", consideró la académica y directora de Relaciones Internacionales de la U. de Chile, Alicia Salomone, según otro comunicado difundido por la institución universitaria que integra.Por su parte, la académica de la Universidad de Chile, Alejandra Bottinelli, consideró que "crear un espacio común, trasandino, que ayudara a poner en conversación nuestras diversas tradiciones críticas, argentinas y chilenas, era una deuda que todavía debemos resarcir", y valoró que el encuentro "es un paso muy importante para ir produciendo, como es nuestra esperanza, otras resonancias creativas y críticas hacia el futuro".Por la Untref participan además la vicerrectora, Diana Wechsler; y el director del Centro de Estudios de Historia Reciente, Eduardo Jozami. Por la UBA, el académico Pablo Piedras. Por la Universidad de Chile, participa además el filósofo, doctor en Literatura y profesor, Sergio Rojas, entre otros/as.