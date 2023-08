Yuyo Noé presentó su nueva muestra "Para el otro lado" en el Paseo de las Artes Duhau

La exposición presenta obras realizadas entre 2012 y 2022. Foto: Camila Godoy.

Mientras se espera la publicación el próximo año de su libro sobre el caos, su gran tema, pueden disfrutarse 28 obras de distintos formatos. Foto: Camila Godoy.

La muestra "Para el otro lado" se podrá visitar hasta el 10 de octubre en el porteño Paseo de las Artes Duhau. Camila Godoy_

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

El reconocido artista visual Luis Felipe "Yuyo" Noé presentó alrededor de una treintena de obras entre pinturas e instalaciones, en la muestra "Para el otro lado", que podrá visitarse hasta octubre durante las 24 horas, dado que el exclusivo "Paseo de las Artes Duhau" del barrio porteño de Recoleta no cierra sus puertas al público.Mientras se espera la publicación el próximo año de su libro sobre el caos, su gran tema, pueden disfrutarse 28 obras de distintos formatos, producto de otras de las pasiones de Yuyo Noé, la pintura. Vital, inquieto y con una lucidez apasionante, el artista, ensayista e intelectual que fue también periodista y maestro de artistas, a sus flamantes 90 años continúa despertando la admiración ante su pensamiento y obra artística, tan inseparables como ese desvelo que lo hace dedicar su día a la escritura y la práctica artística, además de la vida social del ámbito del arte.Con una curaduría realizada desde la Galería Rubbers, que representa al artista y tiene su espacio frente al Palacio Duhau, la opinión del artista sobre su muestra se deslizó desde esa ironía y humor que son parte de su personalidad: "es un pintor que está tratando de aprender algo", le dice a Télam Noé."El sentido del humor es una forma de seguir adelante, o hacer el arte", contaba en una entrevista previa para esta agencia, quien también confesaba: "pinto siempre cuando estoy nervioso, me descansa, más que darme trabajo".Claro, Luis Felipe Noé (Buenos Aires, 1933), que estudió con Horacio Butler y luego continuó su formación como autodidacta y tuvo su primera muestra en 1959, formó parte del grupo Nueva Figuración junto (1961-1965) a Ernesto Deira, Rómulo Macció y Jorge de la Vega.Sus estancias en Estados Unidos y Francia, el vuelco hacia las instalaciones, su pausa en la pintura, también sus textos "Antiestética" (1965) o "El arte entre la tecnología y la rebelión" (2020), publicado medio siglo después, entre otros, siguen recorriendo un largo camino en el que su obra se va transformando."Yuyo Noé es un eterno contemporáneo de sí mismo que nos ofrece, una vez más, la calidad y humanidad que el arte necesita para seguir teniendo sentido", se lee en el texto curatorial de la galería y la Fundación Luis Felipe Noé, creada en 2017.La exposición presenta obras realizadas entre 2012 y 2022 y las de este año serán parte de la habitual muestra de fin de año y del espacio que ocupará la galería en la feria de arte contemporáneo ArteBA, que abrirá sus puertas al público del 1 al 3 de septiembre en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, con costos valor dólar.Mientras tanto, Noé acaba de terminar de pintar una pequeña tela de cuatro metros y medio por tres.Entre una variedad de trabajos donde lo figurativo y lo abstracto, los colores y los grises, las líneas o breves frases incorporadas a las telas así como el collage como recurso dialogan desde lo curatorial, Noé también toma su tiempo para explicar que en su proceso de trabajo "en la actualidad", primero mancha la tela y después dibuja sobre ella, por lo cual afirma: "Me estoy volviendo más abstracto".Así está "Cuestión de límites" (2022) con sus líneas de tintas dispuesta junto a "Dos mil veinte" (2020) realizada en pandemia."En base a contradicciones y paradojas, tanto el pensamiento como las obras de Luis Felipe Noé deambulan en un cúmulo de sintonías que a veces toman la forma de melodías silenciosas y otras estridentes", agrega el texto y describe: "Sus pinturas, dibujos y objetos-instalaciones de la última década incluyen una narrativa de situaciones dispares con personajes felices, abrumados y, al mismo tiempo, ansiosos que ilustran y reflejan nuestra contemporaneidad".Y entre la selección de obra de diferentes formatos y materialidades Noé "pregunta e indaga sobre la permanencia en este mundo" entre otras cuestiones, como en "Todo es posible a condición de que sea lo suficientemente absurdo" (2022), que toma la frase de Niels Bohr y da título a una pintura de grandes dimensiones y otras como las esculturas "Blue" con su músico ubicado frente a "Incógnita", ambas del 2015.También están presentes la pintura "Aparezco", con una silueta en gris, un sol o una luna y colores violetas creando una atmósfera que invita a perderse un instante en su intimidad.Otros títulos son "Vivimos como podemos" (2011), una infaltable "El caos como estructura" (2020), "La memoria" (2012) y "Para el otro" (2022), que da título a la muestra, ubicada más cerca de la entrada de Posadas.Incluso está la escultura "Proyecto de monumento a la humanidad" que estuvo en la muestra de la Torre Macro hasta mayo de este año e indaga sobre posibilidades colectivas, u otras obras como "¿Dónde estoy?", "¿Cuál fue tu experiencia papá?" y "¿Qué hago yo aquí?" -en homenaje a su esposa-, sobre la existencia.Ingresando desde la calle Posadas, hacia la izquierda del hall del hotel está el paseo de las artes, cuyo pasillo y escaleras por momentos parece surgido de una escena surrealista a lo Luis Buñuel, donde los huéspedes transitan de una punta a la otra o pasan en sus blancas batas hacia la piscina y el spa, o el personal de riguroso negro, y todos ellos, con los cuadros e instalaciones de Noé como testigos.El "Paseo de las Artes Duhau" es una galería de bellas artes atípica, que desde hace 16 años ofrece exposiciones temporales de arte contemporáneo de artistas reconocidos en el corredor que conecta el complejo hotelero del Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, desde la tradicional avenida Alvear a la calle Posadas, atravesando la manzana.Una galería que tuvo su debut allá por 2006, con la inauguración del nuevo edificio y acondicionamiento del Palacio Duhau construido en 1934, y a Antonio Seguí como artista invitado.Pero además, es un hotel de cinco estrellas que contiene en sus espacios públicos y privados obras de artistas como Juan Batlle Planas o Guillermo Roux con "La Ronda"; pinturas de Juan Lecuona, acuarelas de Luis Benedit o una "Menina" del español Manolo Valdés, entre otros.Por este espacio cultural al que se puede concurrir hasta a la madrugada si uno quisiera, porque está abierto las 24 horas del día los siete días de la semana de los 365 días del año, según explica Martha Priú, impulsora de la galería que suele tener exposiciones de unos dos meses, al tiempo que destaca la "respuesta tan positiva" que genera este espacio de arte, al ser un gran atractivo tanto para "locales" como para "extranjeros".Entre otros muchos artistas que expusieron en este lugar están Antonio Berni, Xul Solar, el mismo Noé hace un tiempo, Luis Altieri, Juan Andrés Videla, Francis Bacon e incluso el sanjuanino Carlos Gómez Centurión, y la reciente dedicada a la pintora Ides Kihlen.La muestra "Para el otro lado" se podrá visitar hasta el 10 de octubre en el porteño Paseo de las Artes Duhau, de avenida Alvear 1661, con entrada libre y gratuita, o por la calle Posadas 1350, de la ciudad de Buenos Aires.