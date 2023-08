Médicos residentes impulsan una nueva huelga en hospitales públicos en Inglaterra

Residentes de hospitales públicos ingleses iniciaron una huelga de cuatro días. //foto twitter @ShazBMA

Médicos residentes de hospitales públicos ingleses iniciaron este viernes upara pedir aumentos de sueldo que compensen la inflación que sufre el país, en medio de una crisis del sector de salud en el Reino Unido.Desde el año pasado hubo numerosas huelgas de médicos y enfermeros, lo que provocó retrasos en la atención recibida por miles de británicos.A mediados de julio ya habían organizado otro paro. Esta vez, la huelga empezó este viernes y está previsto que dure hasta el martes por la mañana. Es la quinta del año en su disputa con el Gobierno británico por una mejora salarial que le gane a la inflación.El sindicato de la Asociación Médica Británica (BMA) , uno de los impulsores de la movilización, pide un aumento salarial del 35% y denuncia que el sueldo de los médicos residentes bajó un 26% desde la crisis de 2008.Los huelguistasprovocado por la inflación, que se mantiene en el"Muchos de nuestros compañeros se van a otros países o cambian de profesión, ya que los salarios son demasiado bajos para seguir trabajando como médicos", dijo a la agencia AFP Robert Laurenson, de BMA.El, sin embargo, a(unos 1.600 dólares), lo cual sitúa el incremento en casi un 9% en promedio.En tanto, el, consideró que"Si logramos remunerar mejor a los médicos y que el NHS (servicio de salud público británico) sea un lugar atractivo para trabajar, nuestras condiciones mejorarán, ya que no tendremos que compensar tantas bajas. La vida mejorará para todo el mundo, también para los pacientes", insistió Laurenson.Mientras, launa cifra récord a pesar de la promesa del, de mejorar la situación.Sumi Manijaran, una médica en huelga concentrada delante del Hospital University College de Londres dijo que la situación no es "sostenible", refiriéndose al precarizado sistema de salud público británico."Vamos al trabajo y a veces no sabemos si contaremos con un equipo completo o habrá bajas", lamentó esta médica movilizada.Según datos del NHS,tuvieron que, una cifra que probablemente superará el millón con la actual huelga.