La Cámara Electoral pide a los partidos colaborar con unas PASO "ordenadas y pacíficas"

"Vot-A", el asistente virtual recibió "decenas de miles de consultas"

"Vot-A", el asistente virtual que la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de los ciudadanos para que realicen preguntas y puedan esclarecer dudas sobre las elecciones PASO del domingo y las generales del próximo 22 de octubre, recibió en poco más de 15 días "decenas de miles de consultas".



"La ciudadanía demostró mucho interés en la utilización de este medio novedoso y se registraron ya decenas de miles de consultas al padrón, con un resultado de la implementación que hasta ahora es más que satisfactorio", dijo en declaraciones a Télam el secretario de Actuación Electoral de la CNE, Sebastián Schimmel.



El objetivo de poner en marcha este ChatBot, dijo el funcionario, fue "sobre todo tratar de acercarnos a lo que son las prácticas de utilización de herramientas de la propia ciudadanía" y sostuvo que "trabajamos para la ciudadanía, y cuando la ciudadanía empezó a consultar Internet, nosotros pusimos la consulta en Internet, que fue www.padrón.com.ar para facilitarle la averiguación de los datos que se necesitan para votar".



Schimmel explicó que la idea se centró en "abrir un canal de comunicación directo para resolver las dudas en torno al proceso electoral de este año", para lo cual se diseñó una herramienta destinada a "brindar información veraz y dinámica a la ciudadanía con el objetivo de prevenir la desinformación".



Para acceder al asistente virtual, el usuario debe añadir a su teléfono el número +54 911 2455-4444 o ingresar al link directo "wa.me/5491124554444″ e iniciar una conversación escribiendo "Hola". Desde esa instancia "Vot-A" se presentará y desplegará una lista de opciones disponibles para obtener la información requerida. Para ingresar sólo se solicita el número de DNI y el género.



(S)Que se puede consultar(S)Allí se puede consultar el lugar donde se vota, el número de la mesa y el de orden en el cual el elector figura en el padrón, los documentos necesarios, la posibilidad de justificar la no emisión del voto o realizar alguna denuncia el día de los comicios, entre otros datos.



Si bien los mensajes temporales no se pueden activar en el chat, quien consulte sí podrá revisar el historial de conversaciones que tiene con el asistente virtual en caso de necesitar recordar alguna información requerida previamente.



Vot-A ofrece la posibilidad de continuar con la serie de consultas o "cerrar sesión": esto se producirá al seleccionar alguno de los requerimientos, oportunidad en que el bot mostrará nuevamente la lista de opciones de contenido o despedirse, si ya no se desea consultar más datos respecto al proceso electoral.



Schimmel explicó que entre los ítems más consultados está "la confirmación o información acerca de cuál es el lugar de votación, es lo que más se consume" y sostuvo que "también observamos que muchos electores han consultado los tipos de DNI habilitantes para votar, lo que va a contribuir para que no tengan inconveniente en este aspecto durante el comicio".



El funcionario destacó la "confiabilidad" del asistente virtual, que funciona "con un web service con todas las condiciones de seguridad, donde consulta información de la Cámara Electoral. Nosotros ponemos tanto la información necesaria para el elector como el padrón que está consultando, es el mismo que tenemos en la página de internet".



"Antes, los padrones se consultaban en las oficinas de correos en ejemplares impresos, pero actualmente lo que vemos que se usa es la mensajería, la de WhatsApp es tal vez la más extendida; la mensajería a través de smartphone es una herramienta de uso diario para un montón de tareas habituales de las personas muy familiarizadas, les resultan muy práctico", señaló.



De acuerdo con la información brindada por el organismo electoral en la presentación de la herramienta, a fines de julio pasado, "el lanzamiento de este ChatBot se suma a las acciones que tanto la Cámara Nacional Electoral como WhatsApp y Meta han venido realizando en torno al combate de la desinformación".



Una vez realizada las PASO, el funcionamiento del asistente no se suspenderá, y "se va a mantener habilitado, probablemente no con el padrón de modo continuado, porque el padrón tiene plazo de publicación, pero sí el ChatBot seguirá funcionando", destacó Schimmel.



(S)Documewntación para ir a votar(S)La documentación necesaria para ir a votar en los próximos comicios primarios y generales es el último documento nacional de identidad, pero debe ser únicamente el DNI que figure en el padrón nacional de electores o con uno posterior. "No se acepta para votar una constancia de extravío o robo del documento, o que esté en trámite, ni el pasaporte", explicó el funcionario.



Dijo que "no hay una restricción de formatos" para presentar y que "todos los ejemplares son válidos siempre que sea el último ejemplar de documento de identidad que haya tramitado la persona".



"En nuestro país tenemos distintos formatos que tuvieron vigencia y que para algunos efectos todavía lo tienen, actualmente existen los DNI tarjeta, pero antes estaba el DNI libreta, celeste y antes del DNI libreta verde, y antes las mujeres tenían libreta cívica y los hombres libreta de enrolamiento", recordó.