Vidas de poetas

La vida de los poetas excede a la vida misma porque la poesía es más que vivir y los poetas viven condenados a escribir con el alma puesta en donde el cuerpo no llega y a veces deben abandonar el cuerpo mismo.Un poeta puede ver la lluvia antes de caer o simplemente mojarse hasta que lo rescaten enamorado de aquello que ve detrás de esa lluvia. Atravesar un campo en busca de un árbol que mantiene un secreto, pero que en realidad lo tenía bajo la copa del que solía descansar en su jardín, y el viaje en sí: toda poesía que pudo llevarle una vida.Un poeta puede dar poesía sin escribir también, la música o la pintura la tienen y el músico o el pintor de todos modos son también poetas y así es el secreto de lo que sobrepasa al rigor de una obra definida en otra versión del arte. A menudo el poeta está herido y como no razona, solo siente, el poeta hombre o mujer, destila ardiente unos buenos pedazos de verdades criminales que no tienen mal ni bien, solo apuntan en abrazos quemantes de aquelarres eternos que se repiten sin fecha, paganos y bestiales.Es el que se equivoca, pero anticipa aunque le erre en el tiempo. Es la necesidad misma como certeza en el misterio de vivir sin saber adónde se está yendo. No es solo bebedor de vino; sino el cuerpo y sabor del líquido que son apenas un vehículo más. A menudo ser poeta le importa un carajo a nadie y ellos y ellas insisten igual, no se tiene idea del placer que existe en anticipar las palabras que no se aprenden ni leyendo toda una vida, viendo televisión o estudiando datos para un certificado académico que a la hora de mirar a los ojos para reconocer un corazón no sirven para nada.Los que al decir del poeta alemán Goethe: pueden soportar de todo en la vida, con excepción de muchos días de continua felicidad.Borges se refugiaba en la memoria y en esquinas de guapos en las que no paraba y tal vez sufría su propia ausencia en ellas, imaginando lo verdadero pero no lo real.Pessoa dicen que detestaba la música y uno encuentra mucho de ella en su obra.Whitman expresaba que no se permitiera que la vida pasara por uno sin que se viva y mi amigo poeta: Pancho Muñoz, escribió que en esta vida jodida, parida y tosida, uno mete el cuerpo por ahí.Así estamos hoy escribiéndonos aún en la tragedia o el desencanto. En la constante poesía de vivir, ya sea en los hondos bajos fondos luminosos o en las cumbres borrascosas…y ahora permítanme entrar por sus ventanas desde los páramos salvajes y ventosos, ya oscureció y vino el frío, un par de muertes que nos queman la fe y la conciencia en democracia; es bueno estar juntos aquí y ahora, al menos así se mueve la noche y el mundo a través de este portal…algo de bueno tienen la poesía y sus amanuenses hoy día.Besos de esquina y abrazos de cancha.