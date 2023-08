Tres brigadistas y una perra entrenada continúan la búsqueda del aventurero fueguino

Son los primeros rescatistas autorizados a trasladarse hasta el Área Natural Protegida de Tierra del Fuego / Foto: Cristian Urrutia.

Los primeros, al sureste de Tierra del Fuego, partieron esta mañana desde la ciudad de Ushuaia en dos helicópteros de una empresa privada que los trasladó hasta la zona aprovechando una ventana climática, informaron a Télam fuentes oficiales.En uno de los vuelos viaja José Luis Orellana,y rescate de la ciudad de Punta Arenas, en Chile, acompañado por Gea,para este tipo de operativos, mientras que el otro grupo está conformado por, cuyas identidades no fueron suministradas.Estos rescatistas son los primerospor afuera del operativo oficial que llevan a cabo miembros de organismos públicos de seguridad de la provincia y de la Armada Argentina.Elen solitario por la península el pasado 16 de julio, y que se contactó por última vez con sus familiares cuatro días después, a través de un intercomunicador satelital que no volvió a ser encendido.Si bien el Ministerio de Gobierno fueguino, a cargo de Adriana Chapperón, coordina las actividades de búsqueda, la familia de Torres venía insistiendo desde hace días en sumar más voluntarios e incluso realizó unaComo el gobierno provincial se negaba a autorizar a los voluntarios, por el riesgo que implicaba agregar más gente a un lugar donde es difícil la supervivencia (lo que podría derivar en más rescates o pérdidas de vidas) los familiares acudieron a la Justicia.El titular del, que tiene a su cargo la causa por el paradero de Torres, dictó en las últimas horas una resolución autorizando la participación de los voluntarios.El fallo judicial, al que accedió Télam, hace hincapié en que los rescatistas deberán cumplir con los registros y requisitos establecidos por las autoridades,y hacerse cargo del costo de los traslados y de los eventuales rescates que se produjeran a partir de la actuación de las personas en el lugar.Con estas condiciones cumplidas, los voluntarios acompañados de allegados a Torres, donde tiene su sede la empresa "HeliUshuaia", a la que contrataron para realizar los vuelos hasta Península Mitre."Llegar hasta Bahía Thetis, que es donde descenderán los voluntarios, lleva unas dos horas de viaje y depende de las condiciones meteorológicas.", explicaron fuentes de la compañía de helicópteros.Por su parte Manuela Lefipán, la esposa de Torres, volvió a quejarse de las "trabas impuestas por las autoridades para la incorporación de los voluntarios" y también de la "negativa de requerir ayuda a otras jurisdicciones para el envío de helicópteros con una mayor capacidad de traslado de personas y de carga".En tanto Orellana, director del Grupo de Operaciones de Rescate K9 "Ladridos del Sur", de Chile, contó a Télam que"Venimos a cooperar, como lo hacemos en nuestro país. Gea es una perra de tres años entrenada en búsquedas técnicas en zonas remotas.", sostuvo el experto antes de abordar el helicóptero que lo llevará hasta el lugar catalogado como "uno de los más inhóspitos del mundo".que ya está en Ushuaia para sumarse a la búsqueda es Luis Alberto Zúñiga, un socorrista oriundo de Cutral Co, en la provincia de Neuquén, que además de ser enfermero posee formación militar y es experto en rescates y búsqueda de personas en zonas de difícil acceso.Zúñiga se capacitó con "Los Topos", un grupo de búsqueda y rescate de México y en el Centro Internacional de Medicina Táctica Emergencias y Desastres de Colombia, entre otros organismos.Elio Torres, padre de dos hijos pequeños y residente de Río Grande,, que incluye caminar por turbales, cruzar ríos caudalosos, subir y bajar montañas, rodear acantilados y enfrentarse a las severas condiciones climáticas de la zona, caracterizadas por el hielo y la nieve en invierno.Torres lleva un intercomunicador satelital (del tipo Inreach) que le permite enviar mensajes predeterminados o mails desde cualquier lugar, sin necesidad de contar con señal telefónica, y que indica la posición georreferenciada del aparato cada vez que se lo enciende.El, y desde entonces el aparato no volvió a prenderse. La familia del aventurero sostiene que los próximos días son claves para encontrarlo, y