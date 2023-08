Cuando el teatro refleja el paso de la niñez a la adolescencia y al mundo adulto

Foto: Renata Marano

En la obra, escrita y protagonizada pory dirigida pory que tiene funciones los domingos a las 18 horas en el teatro El grito, Costa Rica 5459 de la ciudad de Buenos Aires, se aborda la etapa entre la niñez y la adolescencia de una nena que va descubriendo el mundo adulto.Julieta está por cumplir 12 años y juega en el patio de su casa. Es una nena con una familia normal (padre, madre y hermanos) pero que no le prestan mucha atención. Entonces ella juega con Teresa, que también es su confidente, y a quien le cuenta sobre Santiago, el vecino que le gusta. Es el verano de los últimos días de 1998 y Julieta escribe un diario íntimo.“La pandemia del 2020 me encontró viviendo nuevamente en la casa donde me crié, jugué y viví toda mi niñez junto a mi mamá.. Estar en esa casa, en el patio, en los rincones de toda mi infancia hizo que se despliegue un imaginario y un vínculo muy directo con todos los años 90”, cuenta Viviani en entrevista con Télam.“Las vivencias alrededor de la pileta, y el verano finalmente aparecieron fuertemente, así como también esos 11/12 años cuando crecer es una erupción de sentimientos, donde se identifica el dolor y el vínculo con los otros”, describe la actriz y dramaturga, que está acompañada por, quien interpreta la música en vivo y también canta.Así, Viviani construye sólidamente una Julieta con toda la energía, vitalidad, dudas y fragilidad de una nena a la que se le va desplegando el mundo y las vivencias de la adolescencia, donde los cambios en el cuerpo, la mirada de los otros va cobrando cada vez más peso e importancia. Como en todo momento de cambios, hay situaciones que despiertan risa y alegría y otras, angustia.En un momento de la trama y durante un típico juego infantil, Julieta vive una situación con Santiago que no esperaba y para la que no estaba preparada. Aparece la angustia y dice, en un momento en el que aparece la fragilidad típica de la edad y que tanto Viviani como actriz y dramaturga y Godoy como directora logran mostrar a la perfección.“Eso lo dice porque quiere que desaparezca ese desamor. Julieta, en ese patio donde juega, se enamora por primera vez y no es correspondida, además de que ese rechazo está enmarcado en un montón de acontecimientos que la llevan a ese momento donde descubre que quiere soltar eso que siente porque le duele”, cuenta Viviani.Ambientarlo al filo de 1998 le sirve a Viviani para manifestar al. “No había límites, al menos como se intentan establecer ahora, sobre el cuerpo y los derechos que hay en relación a una. Esos micromachismos, fueron y son el eje de sostener, permitir y dejar que sean posibles los abusos”.Ahí transcurren los abusos. En la obra hay un contraste entre un chiste y una situación en la que estaba en juego algo que Julieta no quería (o al menos no de la manera en la que estaba sucediendo) y Santiago sí”, explica la actriz y autora.Así, “En el bosque de mi casa” es, entonces, no solo un reflejo de cómo una nena atraviesa el paso de la niñez a la adolescencia, sino que también es una advertencia sobre cómo viven las infancias las situaciones de abuso y de qué forma los adultos deben trabajar y protegerlas de esos momentos.