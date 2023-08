Cuáles son las medidas de accesibilidad en establecimientos electorales durante las PASO

Una de las medidas es el Cuarto Oscuro Accesible, que tiene que estar identificado con un cartel, contar con una señalética, estar cerca de la entrada de la institución electoral y contar con entrada accesible (como una rampa) / Foto: Archivo

Cuarto Oscuro Accesible

Con el propósito de facilitar el ejercicio de los derechos políticos, existen medidas destinadas a la eliminación de los obstáculos existentes en los comicios:

🔹Cuarto Oscuro Accesible

🔹Prioridad de voto

🔹Voto asistido

🔹Asistencia para la firma

🔹Perro de asistencia pic.twitter.com/5PpF6pN98y — #EleccionesAR (@InfoDINE) August 9, 2023

Voto asistido, perro guía y Lengua de Señas

Acción Nacional por el Voto Accesible

🗳 | ¿Conocés las medidas de accesibilidad electoral?



🧑‍🦽 | Se trata de una serie de estrategias, acciones y lugares que garantizan el ejercicio del derecho al voto a todas las personas. pic.twitter.com/SOnoVzC4E4 — Agencia Nacional de Discapacidad (@andiscapacidad) August 9, 2023

Prioridad de voto, Cuarto Oscuro Accesible (COA), acceso del perro de asistencia y servicio por videollamada con interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) estarán entre las principales medidas de accesibilidad disponibles durante la jornada electoral de laseste domingo en los lugares de voto, explicó este viernes la directora de Accesibilidad de la, Yanina Boria."Las personas con discapacidad no están obligadas a usar las estrategias de accesibilidad electoral, pero son una opción para que puedan ejercer sus derechos. Lo que tenemos que hacer como Estado es que esas opciones existan", dijo a Télam Boria.Las medidas de accesibilidad electoral son estrategias, acciones y lugares que garantizan el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad, con limitaciones permanentes o transitorias, mayores, gestantes y quienes vayan con niños y niñas, detalló.Entre las medidas, estará laque pueden solicitar las personas bajo las condiciones mencionadas a la autoridad de mesa sin esperar ni hacer fila.Otra medida será el(COA) que en Argentina es obligatorio, pero no siempre se implementa bien, contó Boria, quien detalló que el COA es igual al resto de los cuartos oscuros pero tiene algunas características que acompañan a la accesibilidad.En ese sentido, tiene que estar identificado con un cartel, contar con una señalética propia, debe estar cerca de la entrada de la institución electoral que ademas debe contar con(como una rampa), y el objetivo es que "las personas puedan ingresar de manera cómoda; para unaque quizás requiera que el cuarto oscuro no esté en un primer piso".Asimismo, el COA puede ser un cuarto creado especialmente o uno que se use para toda la elección y que, dadas sus características de accesibilidad coincide con el cuarto oscuro de cierta mesa.Otra de las medidas es el, que permite a la persona que lo solicite ingresar al cuarto oscuro con una persona de su confianza o pedirle asistencia a la autoridad de mesa.Por otra parte, Boria destacó que "está permitido el ingreso al establecimiento y al cuarto oscuro deljunto a las personas que requieren de su asistencia". También se suma a las medidas la plantilla guía, que ayuda a acceder a poder firmar el padrón.A su vez, estará disponible en la jornada electoral y días previos el servicio por videollamada a través del Whatsapp de la Andis, que es el 11-2478-4746, con interpretación enSi las personas no encuentran estas medidas de accesibilidad dentro de las instituciones electorales, desde la Andis en conjunto con la Cámara Nacional Electoral (CNE) y con la Dirección Nacional Electoral (DINE) desarrollaron la, a través de la cual diseñaron un sistema para que la ciudadanía los contacte."Nos pueden contactar por el whatsapp de la agencia o por un chat que no es solo automático sino que hay humanos respondiendo. En nuestro chat, tenemos un botón que esy vamos a realizar un operativo el 11, 12 y 13 de agosto durante toda la jornada electoral respondiendo consultas", precisó., completó.Por último, resaltó el trabajo del organismo para la promoción del ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad, y en la web de la Andis, en la sección, donde subieron recursos, folletería e información de la CNE y de la DINE disponible Lengua de Señas, texto plano, lectura fácil, pictograma, imágenes gráficas, y recursos sonoros.