Confederación Argentina de Atletismo: "El resultado en el Sudamericano fue muy positivo"

Presidente de la Confederación Argentina de Atletismo, Daniel Sotto. Foto: Municipalidad Bell Ville.

Tuvo puntos muy altos de sus integrantes, algunos ratificando sus antecedentes, otros sumándose como proyecciones", destacó Sotto en una entrevista con Télam.En la 53ra edición del campeonato Campeonato Sudamericano de Mayores, que, Argentina finalizó en el tercer puesto con seis medallas de oro; cuatro de plata y cuatro de bronce; detrás de Colombia (7-10-9) y Brasil, que concluyó en la primera posición con 19-15-10, y mejoró así su performance del torneo de Guayaquil, Ecuador, 2021, en el que concluyó en el sexto puesto con una medalla de oro, cuatro de plata y seis de bronce.las conquistaron el santafesino Germán Chiaraviglio -finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing, China, 2015-; la porteña Fedra Luna (1.500 metros llanos y 5.000); el marplatense Diego Lacamoire (1.500 metros llanos); el entrerriano Julián Molina en 3.000 metros con obstáculos; y el correntino Carlos Layoy, en salto en alto.las ganaron el entrerriano Nazareno Sasia -ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 en lanzamiento de bala-; el puntano Bruno de Genaro (400 metros con vallas); Julián Molina (5.000 metros) y el velocista bonaerense Elián Larregina (400 metros llanos).las lograron los bonaerenses Joaquín Gómez (lanzamiento de martillo), Diana Ocampo (10.000 metros llanos); Pedro Emmert, De Genaro, Julián Gaviola y Elián Larregina (posta de 4x400 metros); y la cordobesa Clara Macarena Baiocchi (3000 metros con obstáculos).La participación de nuestro equipo fue muy buena. Tuvo puntos muy altos de sus integrantes, algunos ratificando sus antecedentes, otros sumándose como proyecciones. También debemos decir que algunos pocos no alcanzaron las expectativas previas, lo que formará parte de los análisis posteriores de los integrantes del cuerpo técnico nacional y sus entrenadores personales.Que hay un crecimiento de competencia interna en algunas de las disciplinas, además de la maduración de algunos de los atletas. Por otra parte, hay una regularidad de competencias post pandemia y una diagramación de actividades para distintos atletas, competencias y entrenamientos, orientadas en un grupo importante que estaban trabajando con vistas al Mundial y Panamericano 2023Creo que es un aliciente importante saber que en la gran mayoría de los casos en los que se orientaron los esfuerzos económicos que se gestionan ante Secretaría de Deportes y el Enard (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) dieron respuestas positivas en este Sudamericano, que permitieron que nueve atletas puedan participar del Mundial de Budapest de este mes. Eso hace presumir que tendremos un número importante con la posibilidad de integrar el equipo al panamericano, y con un rodaje y participación en competencias internacionales previas que nos permiten pensar en buenos resultados.Fedra viene teniendo una evolución constante y sostenida desde hace un par de temporadas. Creo que tiene mucho que ver el hecho de estar radicada en Europa. Tiene más posibilidades de acceder a las competencias de mayor jerarquía y eso, apoyado en el talento natural que tiene, te eleva el nivel. Creo que está recorriendo una etapa de su evolución que recién se inicia, por lo que podremos tener mucho para disfrutar de su evolución deportiva.Si no hubiese pasado por las lesiones y los contratiempos que le hicieron interrumpir su evolución desde hace al menos dos temporadas, Julián estaría compitiendo en una posición más internacional. Es un atleta muy competitivo, con una fortaleza y resiliencia que le permitieron reponerse y volver a mostrar que siempre que se quiere, se puede.Germán es el estandarte y referente de nuestras delegaciones. Logró mantenerse en un alto nivel de marcas y una regularidad que, a pesar del paso del tiempo y el alto estándar técnico de la prueba que realiza, su metódico trabajo de planificación de cada detalle, le permiten siempre estar con aspiraciones de podio o marca.En las pruebas de velocidad hubo resultados dispares, con muy buenas respuestas en algunos casos puntuales, la velocidad larga y algunos de los relevos. Los saltos horizontales, estuvieron por debajo del nivel de los antecedentes, en dos pruebas que fueron de muy alto nivel de marcas. Un par de dificultades de competencias o tácticas en medio fondo y fondo, compensadas con otras muy brillantes. No obstante, el resultado general fue muy positivo y compensa esos pequeños desbalances.En los mundiales, la máxima delegación la tuvimos en Londres 2017, con diez integrantes. Luego, con el cambio del sistema de clasificación a los eventos internacionales por parte de World Athletics, en el mundial de Doha 2019 hubo tres; a Eugene fueron nueve y ahora, en Budapest, vuelven a ser diez, donde se bajaron cuatro atletas clasificados en maratón, dos varones y dos mujeres que participarán en otro evento internacional. Esto indica que el número de clasificados es muy superior a cualquiera de los mundiales anteriores, lo que da cuenta de la evolución y los progresos que consiguieron nuestros atletas, a pesar de haberse elevado el nivel de clasificación, por marcas o ranking a estos certámenes ecuménicos.