Crecen las críticas a Larreta tras la represión que derivó en la muerte de Molares

Un muerto tras represión de la Policía de la Ciudad durante una protesta en el Obelisco VER VIDEO

Captura de video.

Foto: Cris Sille.

Foto: Eliana Obregón.

La muerte de Molares Facundo Molares, de 47 años, murió el viernes a pocos metros del Obelisco tras la represión de la Policía de la Ciudad a una protesta realizada por agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo".



Los agentes que actuaron frente a la manifestación pertenecen a la División Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) y estuvieron bajo el mando de la comisaría 1-B de la Policía porteña, según se pudo establecer desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional 30, a cargo de la fiscal Marcela Sánchez.



La fiscal Sánchez, que dirige la investigación, ordenó que se identifique a los efectivos que participaron del operativo y encargó las medidas de prueba a la División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal (PFA).



Pietragalla cuestionó el "cinismo" de Larreta

Foto: Cris Sille.

Foto: Cris Sille.

Pedido de interpelación a Burzaco: "Debe dar respuestas a la Legislatura" El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Legislatura porteña repudió este viernes “los hechos represivos” ocurrido en inmediaciones del Obelisco, que derivaron en la muerte del militante social Facundo Molares, y pidió informes a la gestión local acerca de la intervención policial; en tanto que el Frente de Izquierda planteó la citación del ministro de Seguridad, Eugenio Burzaco.



“Resulta inadmisible el accionar policial desplegado frente a una asamblea pacífica como la que llevaban adelante desde ´Votamos Luchar y Rebelión Popular´; la brutal represión policial se cobró una vida”, señalaron desde la bancada opositora porteña.



En ese sentido, manifestaron que “es necesario que desde este cuerpo legislativo no permitamos que se naturalice la violencia como mecanismo de actuación para las fuerzas de seguridad y que tienen como consecuencia el avasallamiento total sobre los derechos de las y los ciudadanos, incluso sobre el derecho más preciado: la vida”.



Por ello, impulsaron una declaración de “enérgico repudio ante los hechos represivos que se produjeron en inmediaciones del Obelisco por parte de la Policía de la Ciudad hacia un grupo de militantes que se encontraban en asamblea pacífica, y que se cobró la vida del periodista y militante Facundo Molares”.



Y exigieron información al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta respecto de los detalles del operativo policial desplegado en las inmediaciones del Obelisco y acceso a las filmaciones de todas las cámaras existentes a 500 metros a la redonda y la nómina de agentes de las fuerzas de seguridad que estuvieron afectados.



Por su parte, la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, presentó un pedido de citación al recinto de sesiones para el ministro Burzaco “a fin de que sea interpelado sobre las responsabilidades en el asesinato de Facundo Molares en medio de un operativo policial en la plazoleta del Obelisco”.



“Burzaco debe dar respuestas a la Legislatura”, aseguró la diputada y agregó que el funcionario debe prestar datos sobre “quiénes fueron los policías que actuaron en el violento arresto, donde las imágenes dejan claridad de cómo Facundo fue asfixiado mientras otros manifestantes avisaban como se estaba descomponiendo y quién era el jefe del operativo y qué rol cumplió él como ministro y máxima autoridad de la Policía de la Ciudad”.

Desde distintos sectores del oficialismo se multiplican los, tras el comunicado emitido en la noche del jueves luego de la represión de la Policía de la Ciudad a una protesta en el Obelisco realizada por agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo" que derivó en la muerte de Facundo Molares , de 47 años."Miente", aseguró el diputado nacionaleste viernes respecto al mensaje del alcalde porteño , al decir que "en la Ciudad la violencia es el límite". El dirigente responsabilizó a Larreta por una"Larreta dice que 'en la Ciudad la violencia es el límite'. Miente", subrayó el diputado, y aludió además a las concentraciones que se realizaban en torno al departamento de la Vicepresidenta en la esquina de Uruguay y Juncal, donde, dijo, "la Policía (porteña) sitió la casa de CFK y 'marcaban' a los dirigentes que llegaban al lugar para insultarlos y reprimirlos".En diputado del FdT se refirió a la, a quien "nunca se preocuparon por rastrear", y también cuestionó a Larreta por "prestar a (Mauricio) Macri efectivos de la Ciudad para hacer espionaje masivo sobre opositores", en alusión a la incorporación a la AFI de Gustavo Arribas de exmiembros del cuerpo policial de CABA., añadió Moreau, en referencia al crimen del futbolista de las inferiores de Barracas Central Lucas González, por el cual tres efectivos de la Policía de la Ciudad fueron condenados a prisión perpetua por homicidio quíntuplemente agravado.Finalmente, el diputado del FdT (ahora Unión por la Patria) acusó a Larreta de intentar disimular "cínicamente" que durante años en la CABA "han formateado una policía violenta e ideologizada por los discursos de odio" a la que, según Moreau, "fomentan por igual" Macri, Patricia Bullrich y el propio jefe de Gobierno.Por su parte, el secretario de Derechos Humanos,, sostuvo que "sorprende el cinismo de algunos personajes de la ciudad" de Buenos Aires, en referencia al jefe de Gobierno y precandidato presidencial (Juntos por el Cambio) Horacio Rodríguez Larreta, quienen la muerte de Molares en el Obelisco."Sorprende el cinismo que tienen algunos personajes de la Ciudad porque", dijo Pietragalla Corti en declaraciones a AM 750.En la misma línea, se preguntó: "¿No te da para reflexionar que puede haber una persona débil en la marcha y tu accionar puede llevar a que pierda la vida así de fácil?".Para Pietragalla,El funcionario lamentó que "además, en campaña, venden estas acciones"."Los manifestantes. Hay que tener mucha capacidad política para resolver los conflictos, no podemos cada vez que hay una protesta mandar a reprimir. Para eso se inventó la política, para que no haya guerras, violencias ni heridos. Acá se reemplaza el rol de la política con la represión", analizó.Pietragalla Corti contó que desde el organismo que preside ofrecierony sostuvo respecto de la familia de la víctima que ayer trató de comunicarse con el padre, a quién -dijo- le mandó un mensaje, "y estaba muy dolido".El secretario remarcó, por otra parte, que el jueves "losdecían que era algo que se utilizaba políticamente", a lo que agregó: "También".Por su parte, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep),, cuestionó la "decisión represiva" de Larreta tras la muerte de Molares y dijo que esa postura“Hay autores materiales y autores intelectuales que vienen construyendo un relato de enfrentamiento, de división en la sociedad y que responden a proyectos de globalización neoliberal que son los proyectos de muerte, de división, de hambre de nuestra sociedad. Peroy se los trata así”, dijo Castro en declaraciones a Télam.Por último, afirmó: “Los sectores que más concentran la economía son los que siempre están decididos a hacer cualquier cosa para seguir concentrándola”, y concluyó: “Hay una decisión represiva del jefe de Gobierno y es lo que hoy expresa Juntos por el Cambio”.