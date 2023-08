Vandalizaron placas de estudiantes y profesores desaparecidos en escuelas porteñas

Las vandalizaciones fueron en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en la Escuela de Educación Media N° 07 María Claudia Falcone y en el Colegio N°6 Manuel Belgrano / Foto: Daniel Dabove

Repudiamos la vandalización de las baldosas de estudiantes desaparecidos de los colegios Belgrano, Carlos Pellegrini y Claudia Falcone de CABA. Nos solidarizamos con la comunidad educativa.

Las placas recordatorias de estudiantes y profesores desaparecidos durante la últimaque se encuentran instaladas en el frente de tres escuelas púbicas secundarias porteñas aparecieron en la mañana del viernes vandalizadas con, por lo que las comunidades educativas anunciaron paros y actos de reivindicación de la memoria.Las vandalizaciones tuvieron lugar en la, en lay en elEn las placas instaladas frente a esos colegios aparecieron pintadas en favor de la precandidatura presidencial de Javier Milei (La Libertad Avanza), junto a mensajes negacionistas como: "No fueron 30 mil. Milei 2023, VLLC (Viva la libertad, carajo)", entre otras.Las vandalizaciones fueron repudiadas por organismos de derechos humanos comoy por la portavoz presidencial, a través de sus redes sociales."Repudiamos la vandalización de las baldosas de estudiantes desaparecidos de los colegios Belgrano, Carlos Pellegrini y Claudia Falcone de CABA. Nos solidarizamos con la comunidad educativa. A 40 años de la democracia más larga, a los discursos de odio les decimos", informó Abuelas en su cuenta de Twitter, en un mensaje que fue reproducido por la portavoz presidencial.Desde el Carlos Pellegrini -ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear 1851, del barrio porteño de Recoleta- tanto las autoridades de la institución como el centro de estudiantes convocaron para este viernes a las 14 a un, que incluirá un corte de calles para reparar las baldosas."Con profundo dolor, repudiamos enérgicamente el atentado a la placa recordatoria a víctimas del Terrorismo de Estado pertenecientes a la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Consideramos inadmisible y condenable un acto que atenta contra la memoria y la vigencia de los Derechos Humanos, en especial cuando se cumplen 40 años de la recuperación de nuestra democracia. Convocamos a sostener la defensa del Estado de Derecho y la vigencia plena de la democracia, con la profunda convicción de que este compromiso es el camino que debemos sostener como sociedad", indicó el equipo de conducción del colegio en su página webPor su parte, Malena Struchler, presidenta del centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini dijo a Télam queEn tanto, en la Falcone -ubicado en la calle Malabia 2148 del barrio de Palermo- se reunirán este viernes para analizar los pasos a seguir y ya anunciaron un paro, también en repudio a la represión de la Policía de la Ciudad que derivó en la muerte de Molares.Nicole Salom, representante de los estudiantes, contó a esta agencia que "el día de hoy nos levantamos con la terrible noticia de que vandalizaron la placa de Claudia Falcone"."A raíz de estas cuestiones de odio nosotros nos organizamos con Memoria, Verdad y Justicia", remarcó y sostuvo que durante el mediodía "nos vamos a reunir toda la comunidad educativa para analizar los pasos a seguir y lo vamos a sostener hoy con un paro estudiantil que también se realiza en virtud de la muerte ocurrida ayer de Facundo Molares", afirmó.De esta manera, remarcó: "A la represión ocurrida a dos días de las PASO, los estudiantes decidimos plantarnos y decirEn tanto, la placa de Falcone fue tapada -por tercera vez en un año- con letras negras en areosol y la leyenda "Terrorista montonera".Desde la, a cargo de, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, contó a Télam que este viernes desde temprano fueron recabando la información sobre lo sucedido en las tres escuelas, a partir de fotos que les enviaron."Es parte de algo que tiene que ver con acciones negacionistas que limitan la libertad de quienes quieren homenajear a sus familiares, en particular en el Carlos Pellegrini, donde el listado de alumnos es enorme, y esto está afectando a todos los familiares de las víctimas en forma directa", manifestó.Además, Battistiol añadió que"Las comunidades educativas harán actos de reparación. Estamos todos bastante conmocionados y repudiando esta situación y desde la secretaría abrazamos las iniciativas que hicieron alumnos, miembros de instituciones, docentes, no docentes y compañeros de los detenidos desaparecidos", concluyó.