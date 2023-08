Unión por la Patria porteño le pidió a Larreta que evite "declaraciones partidarias"

Un hombre murió el jueves en el Obelisco después de una represión de la Policía de la Ciudad. / Foto: Cris Sille.

UNA ARGENTINA EN PAZ Y SIN MIEDO



Hoy en el marco de una manifestación con incidentes, falleció luego de una descompensación Facundo Molares. Lamento su muerte y extiendo mis condolencias a sus familiares.



Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) August 11, 2023

Los dirigentes dele solicitaron al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial,, que, tras la muerte de Facundo Molares, quien falleció el viernes en las inmediaciones del Obelisco después de una represión de la Policía de la Ciudad a una protesta que realizaban agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales."Le exigimos al Jefe de Gobierno de la Ciudad que se abstenga de hacer declaraciones con fines partidarios y se limite a darle respuesta certera a los familiares de la víctima y al conjunto de la ciudadanía", sostuvo UxP en un comunicado."Las conclusiones apresuradas de las autoridades políticas de la ciudad, las cuales ni siquiera esperaron a contar con los resultado de la autopsia, no ayudan en nada al esclarecimiento de los luctuosos acontecimientos", afirmaron los dirigentes.La noche del viernes, Larreta respaldó el accionar policial mediante un mensaje desde su cuenta de Twitter: "Quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia. En la Ciudad, la violencia es el límite", dijo y destacó "el accionar del SAME que dio respuesta como es habitual, cuidando siempre a los vecinos de la Ciudad".En respuesta, desde la coalición oficialista de la ciudad le respondieron que la muerte de Molares "en el ámbito de nuestra ciudad nos obliga a pronunciarnos rompiendo el silencio autoimpuesto luego del trágico asesinato de Morena Domínguez", la niña asesinada en Lanús por motochorros.En tanto, le recordaron al precandidato de JxC que "cualquier deceso producido en el marco de un operativo policial merece una investigación pormenorizada", y sostuvieron que "el hecho de que se trate de una movilización política pacífica (y no de un acto criminal) obliga incluso a ser más precisos".También desde UxP lamentaron que "a 40 años de recuperada la democracia tengamos que volver a renovar votos por la vida y por la paz". Molares, de 47 años, murió el viernes a pocos metros del Obelisco tras la represión de la Policía de la Ciudad a una protesta realizada por agrupaciones de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y por la democracia del pueblo".Los agentes que actuaron frente a la manifestación pertenecen a la División Operaciones Urbanas de Contención (DOUC) y estuvieron bajo el mando de la comisaría 1-B de la Policía porteña, según se pudo establecer desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal Correccional 30, a cargo de la fiscal Marcela Sánchez.La fiscal Sánchez, que dirige la investigación, ordenó que se identifique a los efectivos que participaron del operativo y encargó las medidas de prueba a la División Intervenciones Judiciales de la Policía Federal (PFA).