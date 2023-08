Unión por la Patria llamó a "defender a la patria" con el voto del domingo

Foto: Raúl Ferrari.

Precandidatos y referentes de la coalición oficialistaconvocaron este viernes a través de las redes sociales a "defender a la Patria" con el voto del domingo en el marco de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se disputarán en todo el país, a minutos de que se inicie la veda electoral."Luchar por la educación pública, cuidar el trabajo de las y los argentinos, defender los medicamentos gratuitos para las y los jubilados, defender la soberanía argentina, es #DefenderALaPatria. La Patria sos vos. Este domingo, votemos para defenderla", publicó en Twitter el ministro del Interior y precandidato a senador,Su par del gabinete, la ministra de Desarrollo Social y postulante a diputada nacional,, afirmó que "defender a la Patria es pensar en el presente y votar con la mirada puesta al futuro".Desde el Frente Renovador, la titular de la Cámara de Diputados,sostuvo en su cuenta de Twitter: "Somos un pueblo que sabe que el único camino posible es con más y mejor democracia. Seamos protagonistas de nuestro destino y construyamos la Argentina que soñamos entre todos y todas. Para defender a la Patria, este domingo votá a Sergio Massa presidente y Kicillof gobernador de la Provincia de Buenos Aires"."No queremos volver a una Argentina de ajuste. Este domingo cuidemos nuestros derechos. Defender la soberanía argentina es #DefenderALaPatria", publicó, por su parte, la portavoz presidencialPor su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, publicó en sus redes sociales el último spot de campaña en el que señaló que en las PASO "vamos derecho al futuro que vos elijas"."El próximo domingo hay elecciones. Entre tantas dificultades pareciera que tu voto vale poco, que da lo mismo ir a votar o quedarte en tu casa. Pero no da lo mismo", señaló el mandatario bonaerense.Luego, expuso: "No da lo mismo que ganen los que promete achicar salarios y jubilaciones, los que nunca protegen nuestra producción y los trabajos que genera" y apuntó: "No da igual que ganen los que atacan la educación pública, los que bajaron la inversión en seguridad y la inversión en salud".En ese tono, sostuvo que "no da lo mismo que nos vuelvan a gobernar los que ya gobernaron con Fernando De la Rúa y con Mauricio Macri" y agregó que "no da igual que ganen los que frenan las obras que estamos haciendo en toda nuestra provincia"."Todavía hay mucho por resolver, hay mucho por hacer. Pero este domingo, también hay mucho por elegir. En las PASO vamos derecho al futuro, al futuro que vos elijas", cerró Kicillof.