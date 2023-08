Docentes y amigos de una joven se concentraron para pedir por su aparición

Foto: Osvaldo Fantón.

Amigos, docentes y la madre de, la joven de 20 años que fue vista por última vez el domingo 6 de agosto cuando salió de su casa en el barrio de Monserrat,Con leyendas en los carteles, tales como: "Emilia te estamos buscando", "Emilia dónde estás?" y "Aparición ya de Emilia", la concentración comenzó cerca de las 18.30 en la esquina de las avenidas Entre Ríos y Caseros, en el barrio porteño de Parque Patricios. Allí todos los presentes se pronunciaron al grito de "¿Dónde está Emilia?, acompañado con aplausos sostenidos."Esto para nosotros. Mientras los prostíbulos siguen abiertos, esto va a seguir pasando. Esto es desaparecidas en democracia. No tiene otro nombre. Ojalá se haya ido con el novio y que mañana aparezca", detalló a esta agencia Margarita Meira, fundadora de la Asociación Madres Víctimas de Trata quien acompaña a Mariela, la mamá de Emilia Santillán, que no pudo prestar declaraciones por no estar anímicamente en condiciones."Para nosotros es muy conmocionante la situación,", expresó Mara, una de las docentes de la joven a la que se busca.Por su parte, María Télez, integrante del espacio cultural donde funciona Bachillerato Popular Paulo Freire, aludió que"No sabemos dónde está y queremos que aparezca", remarcó la joven, portando la foto de Emilia, junto al bandera del bachillerato al cual concurría.Emilia Santillán es intensamente buscada por sus allegados y personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires,ubicado en la calle Santiago del Estero al 300 del barrio de Monserrat.El caso comenzó a contar con la asistencia de la abogada de las Madres de Víctimas de Trata, Marcela Cano, una especialista en este tipo de delitos.Emilia es de contextura robusta, tez trigueña, mide alrededor de 1,5 metros, tiene cabello largo con rulos, ojos marrones oscuros y llevaba puesto un buzo negro con lentejuelas de colores en forma de ave fénix, pantalón tipo calza negro y zapatillas negras con vivos blancos en el momento de su desaparición.Familiares, docentes y compañeros de la Unión de Gestión Educativa Experimental (UGEE) Nº 7 Bachillerato Popular Paulo Freire, donde asistía la joven, radicaron la denuncia sobre su desaparición.El último martes, la madre de Emilia recibió mensajes del teléfono de ella diciendo que estaba bien, pero que no podía recibir llamadas ni enviar audios, por lo que no hay manera de saber que los mensajes efectivamente hayan sido de ella.La joven se encuentra en pareja con un hombre de "entre 40 y 45 años quien el jueves pasado se manifestó de manera violenta con ella y trató de llevársela de su casa a la fuerza" y "días antes le había dicho de hacer un viaje por lo que hay sospechas de que se puede tratar de una situación de trata", indicaron en un comunicado.Las personas que tengan información sobre su paradero pueden contactar