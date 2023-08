Dirigentes y organizaciones repudiaron el accionar policial tras la muerte de Molares

Victoria Montenegro. Foto: archivo.

El asesinato de Morena de 11 años conmueve al país y a nosotros en particular porque su papá, Hugo, es nuestro compañero, integra el Movimiento de Trabajadores Excluidos y se desempeña como operario en una de las cooperativas de reciclado que fundamos e integra el sistema mixto… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 9, 2023

Organizaciones sindicales y derechos humanos repudian el accionar policial

La legisladora porteña Victoria Montenegro repudió que la represión, al referirse aEl militante Facundo Molares murió después de una represión de la Policía de la Ciudad ante una protesta que realizaban agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales convocada "contra la farsa electoral y la democracia del pueblo".en diálogo con Radio 10 y calificó lo sucedido como "una situación muy dolorosa"."No se puede entender... una asamblea que ni siquiera estaba interrumpiendo el tránsito y estaba finalizando", expresó.Según Montenegro, quecuando vio que un grupo de militantes tenía "la intención de prender fuego una urna" pero reclamó: "¿Dónde está la orden? Porque para reprimir tienen que tener una orden"."Hay una compañera que plantea que los golpean a todos para reducirlos, ahí es donde creemos que el compañero tiene un infarto y lo trasladan al hospital pero llega sin vida", explicó.La diputada porteña reprochó que "no tiene sentido nada de lo que acaba de suceder" y calificó como "muy grave" la muerte del manifestante."No hay conducción política en la ciudad de Buenos Aires. Este gobierno no está en la ciudad de Buenos Aires", apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.En esa misma línea, escribió en su cuenta de Twitter criticando la propuestas del precandidato presidencial: "Cuando escuches que tienen el coraje para enfrentarse a las protestas, es esto, un manifestante muerto en plena 9 de Julio. Larreta es responsable".También el precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois"No nos resignemos a esto,. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo,", dijo Grabois en sus redes sociales."Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia", alertó, y reclamó: ", no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos".Organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos reclamaron "justicia" y repudiaron la represión de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.repudió "la brutal represión cometida por la Policía de la Ciudad" en el Obelisco y reclamó "justicia" por la muerte de Molares."Nuestra central manifiesta su enérgico repudio a la brutal represión cometida por la Policía de la Ciudad contra el periodista y militante internacionalista que participaba de una manifestación pacífica en inmediaciones del Obelisco", remarcó la CTAA en un comunicado.Este "hecho retrata el modelo de violencia institucional y de desprecio por la vida del que se jacta la administración política de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hemos visto también en la provincia de Jujuy recientemente, y que pretende ser plasmado a nivel nacional", añadió.La entidad indicó que Molares "fue un perseguido y preso político, quien padeció hasta condiciones infrahumanas de detención, pero que termina encontrando la muerte como consecuencia del salvaje accionar de las fuerzas de seguridad porteñas".Por su parte,convocó a la movilización en el Obelisco para las 10 y dijo que "la policía de Horacio Rodríguez Larreta asesinó, durante un acto político, al militante Facundo Molares, a 48 horas de las elecciones".Elrepudió el accionar de la policía local y remarcó: "Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática"."La muerte de Facundo tiene que esclarecerse. Las autoridades deben dar un mensaje claro y contundente de que esto no puede pasar en la Argentina", añadió.Laafirmó: "Repudiamos la violenta represión de la Policía de la Ciudad que asesinó a un compañero en el Obelisco. Acompañamos a la familia y allegados/as en este momento crítico. Se cruzó un límite intolerable".Elmanifestó su "absoluto repudio a la represión desatada hoy por la policía de la Ciudad ante una asamblea desarrollada en el Obelisco, que terminó con el asesinato de Facundo Molares, militante de Rebelión Popular".Eldijo que "repudiamos la represión de la Policía de la Ciudad que causó la muerte del fotoperiodista Facundo Molares. Exigimos urgente justicia y reclamamos la liberación de todes les manifestantes. Abrazamos a la familia de Facundo y a sus compañeres".También llamó a marchar al Obelisco.informó que "salimos a las 9 desde Solís 1158 y concentramos a las 10 en el Obelisco".Ladijo que "repudiamos la violenta represión ejercida por la policía de Horacio Rodríguez Larreta durante este jueves 10 de agosto, a compañeros de otras organizaciones que se manifestaban pacíficamente y en donde producto del accionar de la Policía de la Ciudad resultó muerto Facundo Morales".Elcondenó "el asesinato" de Molares y dijo que "es una muestra más del accionar criminal de las fuerzas represivas del Estado frente a la protesta social, accionar alentado cotidianamente por las distintas fuerzas de la derecha reaccionaria del país y los grandes medios de comunicación".Elsostuvo que "la Policía de Horacio Rodríguez Larreta y los discursos represivos de Patricia Bullrich, son la llama que encendió la respuesta represiva ante una actividad militante convocada en el obelisco por un conjunto de organizaciones populares".Larepudió "enérgicamente el asesinato a manos de la Policía de la Ciudad del periodista y militante Facundo Molares".Precisó que "según compañeros presentes, en pleno avance de la represión de la Policía de la Ciudad, Facundo había reaccionado para defender a las mujeres que estaban siendo reprimidas", destacó la RNMA y enfatizó que "la policía una vez más reprime al pueblo y asesina a un comunicador".El líder del, Eduardo Belliboni, afirmó que el militante social: "No se murió en la casa. Si en una marcha popular hay represión y muere alguien, es un asesinato. Y debe haber Justicia". Y convocó a la concentración al Obelisco mañana a las 10.La legisladora porteña del Frente de Todos Victoria Montenegro criticó que la represión sea una "promesa para el futuro de Argentina" y apuntó contra el gobierno porteño porque, dijo, "no hay conducción política" en la ciudad de Buenos Aires, tras la muerte del manifestante que fue agredido por la Policía porteña."No se puede creer que esto sea una promesa para el futuro de la Argentina, la muerte no. La muerte nunca más", manifestó Montenegro por Radio 10 y calificó lo sucedido como "una situación muy dolorosa".Según, que fue al Obelisco en solidaridad con los manifestantes agredidos, "la Policía de la Ciudad comenzó a reprimir cuando vio que un grupo de militantes tenía "la intención de prender fuego una urna" pero reclamó: "¿Dónde está la orden porque para reprimir tiene que tener una orden?".El precandidato a gobernador bonaerense del, Christian Castillo, afirmó: "Este crimen es parte de la ofensiva represiva que se expresa en todo el país, desde Jujuy hasta la Patagonia, por los gobernantes al servicio del ajuste del Fondo Monetario".expresó su "enérgica condena al asesinato del militante y fotoperiodista Facundo Molares Schoenfeld a manos de la Policía de la Ciudad", ocurrido "en ocasión de la brutal represión que esa fuerza de seguridad desplegó contra manifestantes pacíficos en cercanías del Obelisco porteño"."La repudiable conducta policial implica la instalación de la pena de muerte de hecho en Argentina. El feroz e irresponsable uso de la fuerza aplicada en la represión que culminó con la muerte de Facundo Molares Schoenfeld no es un hecho aislado y obedece al desprecio que el gobierno de la Ciudad tiene por la integridad física y la vida de las personas que reclaman en el espacio público", añadió.