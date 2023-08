Con respaldo de EEUU y Francia, países de África se aprestan a intervenir en Níger

Los países de África Occidental activaron una fuerza regional. Foto: AFP

Foto: AFP

Antecedentes de intervenciones militares de la Cedeao antes de involucrarse en Níger La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) acordó este jueves la “activación inmediata” de una fuerza regional a fin de iniciar “lo antes posible” una intervención en Níger para restablecer el “orden constitucional” tras el reciente golpe de estado, para lo cual recibió inmediatamente el respaldo de Estados Unidos y Francia, informaron fuentes oficiales.



Asimismo, Estados Unidos advirtió al gobierno de facto que lo hará responsable si algo le sucede al presidente constitucional depuesto, Mohamed Bazoum, luego de que trascendiera que las autoridades militares nigerinas dijeron días atrás a una alta funcionaria de Washington que lo matarían si hubiera una intervención armada de países africanos.



Los países miembros de la Cedeao dieron “el visto bueno” para que la intervención comience “lo antes posible”, reveló el presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, al regresar a su país tras la cumbre que la organización celebró en Abuya, la capital de Nigeria.



“Los jefes de estado mayor (de las fuerzas armadas de los países miembros de la Cedeao) celebrarán otras reuniones para acordar los detalles, pero tienen el visto bueno de los jefes de Estado para que la operación empiece lo antes posible”, precisó el mandatario.



Ouattara sostuvo que “los golpistas pueden irse mañana (viernes) por la mañana y no habrá intervención; todo depende de ellos”, y precisó que su país “formará un batallón” de entre 850 y 1.100 soldados junto a Nigeria y Benin.



En cambio, no precisó fecha para la supuesta incursión, ni la cantidad total ni el origen de los efectivos que la conformarían, según la agencia de noticias AFP.



“No descartamos ninguna opción, incluso el uso la fuerza; si no lo hacemos, nadie lo hará en nuestro lugar”, dijo a su vez el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, a cargo de la presidencia temporal de la Cedeao, aunque abogó en su discurso por impulsar el diálogo y agotar “todas las vías” diplomáticas.



“La crisis política en Níger no solo representa una amenaza para la estabilidad de la nación, sino que también tiene implicaciones de gran alcance para toda la región de África occidental”, subrayó Tinubu, según el diario nigeriano Punch, citado por la agencia Europa Press.



Francia, la antigua potencia colonial de la que Níger se independizó en 1960, afirmó en un comunicado de su cancillería que “apoya todas las conclusiones” de la cumbre de la Cedeao, incluida la posibilidad de una intervención militar.



Desde que se produjo el golpe, Francia suspendió los acuerdos de cooperación militar con Níger, donde tiene tropas desplegadas para el combate al yihadismo.



Estados Unidos, que también tiene soldados desplegados en Níger en el contexto de una operación antiyihadista, manifestó igualmente su respaldo “al liderazgo y el trabajo de la Cedeao”, afirmó su secretario de Estado, Antony Blinken.



Por otra parte, Blinken advirtió que Washington responsabilizará a los jefes del régimen militar de Níger si algo le sucede a Bazoum, a quien mantenían retenido desde el 26 de julio pasado, día del golpe con que lo depusieron.



“Les hemos dejado claro a los líderes militares que los haremos responsables de Bazoum”, dijo.



De ese modo, Blinken dio crédito a una versión publicada esta tarde por medios estadounidenses, según la cual las autoridades de facto nigerinas le dijeron el lunes pasado a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que matarán a Bazoum “si los países vecinos intentan intervenir militarmente para restaurarlo en el poder”.



Nuland estuvo el lunes en Niamey, la capital de Níger, y conversó con jefes militares a los que, según dijo, no logró persuadir de restablecer el orden constitucional, y admitió que no le permitieron hablar ni con Bazoum ni con el presidente de facto, general Abdourahamane Tiani.



Más temprano, la televisora estadounidense CNN reportó que los militares mantenían aislado a Bazoum y solo lo alimentaban a base de arroz seco y pasta.



La emisora agregó que en una serie de mensajes de texto que el presidente depuesto envió a un amigo, dijo que había estado “privado de todo contacto humano desde el viernes”, sin que nadie le suministrara alimentos ni medicinas.



El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda preocupación por las circunstancias desfavorables de su detención y volvió a pedir su liberación.



El diplomático denunció en un comunicado “las deplorables condiciones de vida en las que al parecer viven el presidente Bazoum y su familia”.



Un día después de la visita de Nuland, una delegación conjunta de la Cedeao, la Unión Africana y la ONU intentó llegar a Niamey, con el propósito de dialogar con las autoridades de facto, pero estas le impidió ingresar a Níger por motivos de “seguridad”.



Hasta ahora, la junta militar nigerina desoyó todos los llamamientos del bloque a restaurar el orden constitucional o, al menos, a dialogar, y hasta dio pasos para consolidarse, incluido el nombramiento de altos funcionarios.



Horas antes de la cumbre, los militares multiplicaron las señales de querer reforzar su poder y anunciaron la conformación de un nuevo Ejecutivo con 20 ministros, que incluye a dos generales al mando de las carteras de Interior y de Defensa.



La junta ya había nombrado esta semana a su primer ministro, Ali Mahaman Lamine Zein.



Entre sus aliados se destacan las autoridades de los vecinos Burkina Faso y Malí, también bajo regímenes de facto instalados tras sendos golpes de estado en 2022, que ya avisaron que una hipotética intervención militar en Níger supondría una “declaración de guerra” también contra ellos.



En una primera reunión inmediatamente después del golpe del 26 de julio, la Cedeao había dado siete días de plazo a los militares nigerinos para reponer a Bazoum, pero el nuevo régimen ignoró el ultimatum, que venció en la medianoche del domingo pasado.

Foto: AFP

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) acordó este jueves la “activación inmediata” de una fuerza regional a fin de iniciar “lo antes posible” una intervención en Níger para restablecer el “orden constitucional” tras el reciente golpe de estado, para lo cual recibió inmediatamente el respaldo de Estados Unidos y Francia, informaron fuentes oficiales.Asimismo,luego de que trascendiera que las autoridades militares nigerinas dijeron días atrás a una alta funcionaria de Washington que lo matarían si hubiera una intervención armada de países africanos., Alassane Ouattara, al regresar a su país tras la cumbre que la organización celebró en Abuya, la capital de Nigeria., precisó el mandatario.Ouattara sostuvo que “los golpistas pueden irse este viernes por la mañana y no habrá intervención; todo depende de ellos”, y precisó que su país “formará un batallón” de entre 850 y 1.100 soldados junto a Nigeria y Benin.En cambio, no precisó fecha para la supuesta incursión, ni la cantidad total ni el origen de los efectivos que la conformarían, según la agencia de noticias AFP., dijo a su vez el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, a cargo de la presidencia temporal de la Cedeao, aunque abogó en su discurso por impulsar el diálogo y agotar “todas las vías” diplomáticas., según el diario nigeriano Punch, citado por la agencia Europa Press.Francia, la antigua potencia colonial de la que Níger se independizó en 1960, afirmó en un comunicado de su cancillería que “apoya todas las conclusiones” de la cumbre de la Cedeao, incluida la posibilidad de una intervención militar.Desde que se produjo el golpe, Francia suspendió los acuerdos de cooperación militar con Níger, donde tiene tropas desplegadas para el combate al yihadismo.Estados Unidos, que también tiene soldados desplegados en Níger en el contexto de una operación antiyihadista, manifestó igualmente su respaldo “al liderazgo y el trabajo de la Cedeao”, afirmó su secretario de Estado, Antony Blinken.Por otra parte,De ese modo, Blinken dio crédito a una versión publicada esta tarde por medios estadounidenses, según la cual las autoridades de facto nigerinas le dijeron el lunes pasado a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que matarán a Bazoum “si los países vecinos intentan intervenir militarmente para restaurarlo en el poder”.Nuland estuvo el lunes en Niamey, la capital de Níger, y conversó con jefes militares a los que, según dijo, no logró persuadir de restablecer el orden constitucional, y admitió que no le permitieron hablar ni con Bazoum ni con el presidente de facto, general Abdourahamane Tiani.Más temprano, la televisora estadounidense CNN reportó que los militares mantenían aislado a Bazoum y solo lo alimentaban a base de arroz seco y pasta.La emisora agregó que en una serie de mensajes de texto que el presidente depuesto envió a un amigo, dijo que había estado “privado de todo contacto humano desde el viernes”, sin que nadie le suministrara alimentos ni medicinas.El diplomático denunció en un comunicado “las deplorables condiciones de vida en las que al parecer viven el presidente Bazoum y su familia”.Un día después de la visita de Nuland, una delegación conjunta de la Cedeao, la Unión Africana y la ONU intentó llegar a Niamey, con el propósito de dialogar con las autoridades de facto, pero estas le impidió ingresar a Níger por motivos de “seguridad”.Hasta ahora, la junta militar nigerina desoyó todos los llamamientos del bloque a restaurar el orden constitucional o, al menos, a dialogar, y hasta dio pasos para consolidarse, incluido el nombramiento de altos funcionarios.Horas antes de la cumbre, los militares multiplicaron las señales de querer reforzar su poder y anunciaron la conformación de un nuevo Ejecutivo con 20 ministros, que incluye a dos generales al mando de las carteras de Interior y de Defensa.La junta ya había nombrado esta semana a su primer ministro, Ali Mahaman Lamine Zein.Entre sus aliados se destacan las autoridades de los vecinos Burkina Faso y Malí, también bajo regímenes de facto instalados tras sendos golpes de estado en 2022, que ya avisaron que una hipotética intervención militar en Níger supondría una “declaración de guerra” también contra ellos.En una primera reunión inmediatamente después del golpe del 26 de julio, la Cedeao había dado siete días de plazo a los militares nigerinos para reponer a Bazoum, pero el nuevo régimen ignoró el ultimatum, que venció en la medianoche del domingo pasado.