Salvarezza: "YPF cuenta con ventajas competitivas en la cadena del litio"

"YPF hoy es una de las empresas que tiene mayor futuro en el campo de la energía, con recursos que la ubican como el segundo productor en perspectivas en lo que es gas no convencional y cuarto en petróleo no convencional" Roberto Salvarezza, directo Y-Tec / YPF Litio

"Uno puede pensar que YPF, una empresa que es 51% del estado nacional, puede cumplir un rol muy importante en toda la cadena del litio”

Proyección Latinoamericana

Acceso al mercado global

YPF cuenta con “todas las ventajas competitivas para posicionarse en toda la cadena del litio”, aseguró este jueves el presidente del directorio de Y-Tec e YPF Litio,, al contar el modelo de la empresa en el litio argentino, ante el desafío de la transición energética.Salvarezza habló sobre lo que denominó, al participar en el cierre del, que entre ayer y hoy se desarrolló en el Centro de Convenciones Salta.En el encuentro, en el que participaron más de 1.700 empresarios y especialistas relacionados con el sector, Salvarezza dijo que YPF es una empresa “con una alta integración vertical, que no solamente está explotando recursos convencionales y no convencionales, y que ha llevado adelante todo el desarrollo de Vaca Muerta”.“Hoy es una de las empresas que tiene mayor futuro en el campo de la energía, con recursos que la ubican como el segundo productor en perspectivas en lo que es gas no convencional y cuarto en petróleo no convencional”, enfatizó.A lo que agregó que YPF, “frente a los desafíos que hoy tiene el mundo, el cambio climático, con la necesidad de la transición energética, está participando activamente en todo lo que es la generación de energía renovable”.“Hoy, una de sus empresas, YPF Luz, tiene tres parques eólicos y un parque solar”, apuntó Salvarezza, tras lo cual subrayó que “es la segunda compañía en la Argentina generadora de electrones verdes”.En este sentido, señaló que cuando se habla de energías renovables, “aparecen los nuevos componentes que toman cada vez más importancia en el mundo, desde ya el litio, y”.Luego, comentó que la compañía “está encarando proyectos a través de este segmento que ocupa YPF Litio, en la etapa de exploración: hoy se está avanzando en ese sentido, presentando licitaciones con el objeto de poder avanzar en la producción de salmueras y llegar al carbonato de litio”.“Pero también cuenta con una experiencia importante en todo lo que hace al, a través de Y-Tec, con casi 12 años de investigación científica en este tema, validada, y que le ha permitido un desarrollo muy importante”. afirmó.Asimismo, sostuvo que “también tiene todas las aplicaciones, como es el caso de YPF Luz, o YPF Solar, que son empresas que trabajan en el segmento de las energías renovables”, y destacó que, además, YPF “está desarrollando todo lo que es la red de estaciones de carga, pensando en el futuro de la movilidad eléctrica”.“En este contexto, uno puede pensar que YPF, una empresa que es 51% del estado nacional, puede cumplir un rol muy importante en toda la cadena del litio”, insistió.Al mismo tiempo, consideró que “en Latinoamérica y en la región,, considerando que la Argentina es uno de los países que más capacidad tiene en la producción de carbonato de litio a partir de salmueras”.En tanto, indicó que “en una batería de ion litio, el 34% del valor es el cátodo y el 22% es el material del ánodo”, y precisó: “hemos elegido como material activo del cátodo el litio ferrofosfato (LFP)”, que es “la tecnología que se está imponiendo”, por el “mayor grado de integración nacional y regional, por ser más económica, más segura, menos contaminante y con un ciclo de vida más prolongado”.“Desde el punto de vista del mercado global del LFP, vemos que”, detalló, y señaló que, en ese sentido, “estamos ya introduciendo dos plantas de producción de celdas para baterías de ion litio con esta tecnología: una que va a ser puesta en marcha para el mes que viene, con una producción de 15 megas y otra para el tercer trimestre de 2024, con otros 75 megas”.De esta manera, explicó que “, y anticipó que “estamos también en este momento con la construcción de la planta de provisión de LFP para abastecer a estas dos plantas, básicamente a partir del carbonato de litio, que hoy estamos comprando a las empresas que lo producen en el país”.“El desafío es instalar esta producción. Argentina debería pensar”, por lo que “es muy importante para nosotros la posibilidad de asociarnos, buscar socios internacionales”, remarcó.Sobre esto, comentó que ByD, en Chile, está “cerrando un proyecto para fabricar 50 mil toneladas de LFP” y anticipó: “nosotros, con la idea de instalarnos en la provincia de Catamarca”.“En cuanto a los componentes que requiere el LFP, básicamente el bicarbonato de litio, YPF ha creado YPF Litio, que está en etapa de exploración en 20.000 hectáreas en Fiambalá”.Luego, manifestó que en, esta primera etapa, los puntos donde se buscará destinar esta producción es en los proyectos de energías renovables en mercados rurales, como microredes aisladas del sistema, poblaciones rurales, hogares, escuelas y usos productivos”, y acotó que “aquí solamente tenemos una demanda de 600 MW”.Durante la última jornada del seminarioque están en la Argentina en el mercado del litio.Al respecto, Hersen Porta, de la firma Allkem, destacó que "la Argentina tiene muchos proyectos en marcha, pero la gran oportunidad es en los próximos dos o tres años para aquellos que consigan volumen y escala apropiada para generar relaciones comerciales con industrias globales que pretenden tener grandes proveedores"."Australia es principal proveedor a través de roca dura, el segundo es China, y, por la mayor cantidad de proyectos y factibilidad, pero también porque garantiza poder proveer en el mercado sales de litio de alta calidad, muy superiores a las que se pueden obtener en otras regiones", subrayó Porta.El directivo, que tiene en operación el proyecto Olaroz en la provincia de Jujuy, consideró que hubo en el mercado global "un subestimación de la demanda por una mayor electrificación de la esperada, especialmente China que viene a la vanguardia, pero a la vez un déficit de la oferta por una sobrestimación del tiempo que requiere poner en marcha un proyecto de litio" al valor el largo camino de las empresas locales.Por su parte, José Hofer, de Livista Energy, planteó un panorama para el resto de la década con "una participación rebalanceada, en la que, porque el país a esta altura ha hecho todo bien".