El escrutinio será de "largo aliento" y se difundirá cuando haya "tendencia consolidada"

El director Nacional Electoral, Marcos Schiavi, estimó que habrá un escrutino lento en las PASO del domingo / Foto: Víctor Carreira.

Las instalaciones del centro de cómputos del Correo Argentino en Barracas ya están listas para el conteo / Foto: Víctor Carreira.

Un total de 35.405.013 personas podrán votar en 104.530 mesas distribuidas en alrededor de 17.000 establecimientos / Foto: Víctor Carreira.

los datos oficiales del conteo provisorio comenzarían a ser publicados cuando haya una "tendencia consolidada", lo que podría suceder más allá de las 21, el horario a partir del cual está habilitada la divulgación de resultados.a lo largo del país en cerca de 17.000 establecimientos habilitados.Aunque el sistema de cargade un distrito por sobre otros, las provincias en las que se voten mayor cantidad de categorías o donde se presenten más listas serán probablemente las últimas en ser cargadas debido a las demoras que se puedan presentar después de las 18 en cada mesa a la hora de confeccionar el telegrama.Durante una visita al centro de cómputos montado en las instalaciones del Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas, elafirmó en diálogo con Télam: "Imaginamos un conteo de largo aliento; estamos trabajando para que sea lo más ágil posible pero imaginamos que en algunas jurisdicciones pueden presentarse escrutinios más complejos que en otras por la cantidad de categorías que se votan, o la cantidad de candidaturas, o el volumen de electores".El funcionario ejemplificó que, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las autoridades de mesa van a tener que escrutar por separado los votos a categorías locales de la urna electrónica y los votos a categorías nacionales con boletas de papel"., pero estimamos que los que van a llegar primero van a ser los de las mesas con menos electores, los de los distritos más chicos y aquellos en los que se votan menos categorías porque desdoblaron elecciones. Y como esos van a ser los primeros en entrar al sistema los votos de los distritos que concentran una gran cantidad de electores van a ser de los últimos en cargarse", consideró.Schiavi subrayó: "Si bien a partir de las 21 es posible publicar datos, también es posible que no se empiecen a divulgar en ese momento,"Si, por ejemplo, tuviésemos cargados un 30 por ciento de los telegramas a nivel nacional, pero todavía no están los de la Ciudad de Buenos Aires o los del conurbano bonaerense, donde hay una gran cantidad de electores,Los resultados van a empezar a verse en 'resultados.gob.ar' cuando el escrutinio esté consolidado", añadió.esas digitalizaciones son visualizadas por 1.800 digitadores que la empresa española Indra dispuso en dos sedes del Correo en el barrio porteño de Barracas y en la localidad bonaerense de Monte Grande, quienes cargan los datos en el sistema bajo una lógica de doble chequeo: cada telegrama es cargado por dos operadores diferentes y si hay discrepancias son verificadas por un tercero.Todo el proceso es monitoreadoque tienen acceso a saber cuáles son los telegramas que ya fueron digitalizados, cuáles ya fueron cargados y quienes fueron los operadores que intervinieron en cada instancia.Schiavi detalló que "la licitación internacional para el escrutinio provisorio se la adjudicó la empresa española Indra y se lleva adelante a través de un acuerdo con el Correo Argentino que presta las instalaciones y los servicios de conexión en todo el país"."Además,los servicios logísticos, el funcionamiento del comando electoral, los viáticos de las autoridades de mesa y los aportes del Estado a la Justicia Electoral y a las fuerzas políticas que participan de las elecciones", agregó.y si pueden también su número de orden para facilitarle el trabajo a las autoridades de mesa; y que además recuerden que para votar tienen que presentarse con el último documento que hayan tramitado", completó el funcionario.Los resultados del recuento provisorioya que este escrutinio no tiene validez legal, mientras que el recuento definitivo lo realiza la Justicia Nacional Electoral y comienza a las 72 horas de finalizada la elección.