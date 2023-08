Mujeres trans denunciaron que un cirujano facturó operaciones que no necesitan

El médico sería el único profesional que atiende a pacientes de IOMA para realizarles la "feminización facial".

Dos mujeres travestis trans denunciaron ante el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires, a un médicoque, en el marco deeleva a la entidadpor prácticasse informó este jueves.Las denuncias fueron presentadas por laante la Dirección provincial de Prestaciones deSegún detallan en sus presentaciones, a las que accedió Télam, el médico M.D.M. del Sanatorio Güemes sería el único profesional que atiende a pacientes de esa obra social para realizarles la "prevista en el marco de la lEn el caso de Vásquez Haro, al realizar la consulta médica acordó con el profesional que le realizaría un retoque en los labios y párpados superiores, y él dijo que le haría "un retoque en el mentón" pero según la denunciante "nunca le habló de prótesis ni de titanio"., e incluía "Rinoplastia, Lifting Facial y Cervical, Remodelación de la Mandíbula con osteotomías, Remodelación del Mentón con osteotomías, Lifting de Labio superior, Cirugía de reducción de la Nuez de Adán y Blefaroplastia Bilateral".Por todas esas intervenciones,En la denuncia ante IOMA,precisó que "no se iba a hacer rinoplastía, remodelación de la mandíbula con osteotomías ni reducción de la nuez de Adán".Aseguró, además, quey que iba a ser cómplice de una "estafa" que el profesional pretendía realizar a la obra social IOMA.Para Vásquez Haro, el cirujano plástico "con las necesidades de un colectivo históricamente vulnerado, pues no sólo se estafa a la obra social sino que genera falsas expectativas, lo que afecta la salud mental y emocional de las personas".En el caso de Ariana Araujo, durante la consulta con el profesional acordaron que le practicaría reducción de la nuez de Adán, remodelación de la región frontal, lifting de cejas y remodelación de la mandíbula pero que al enviarle el presupuesto para la obra social, observó que incluía otras prácticas no solicitadas.Ante esa circunstancia, la mujer trans pidió que eliminara del presupuesto dichas operaciones no pedidas y a pesar de hacerlo "el monto de honorarios no se redujo", en tanto en el listado de materiales que requería, ejemplificó.