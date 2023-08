La Justicia rechazó el pedido de desalojo de la Asamblea Ciudadana por la mega obra en San Luis

El proyecto en el parque Vulpiani, anunciado el 12 de abril por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, contemplaba la ejecución en 12 hectáreas de edificios con locales comerciales y oficinas / Foto: Nicolás Varvara

Los asambleístas presentaron un proyecto de Reserva natural municipal / Foto: Nicolás Varvara

La denuncia de la Fiscalía

Foto: Nicolás Varvara

El dictamen

El Tribunal de Impugnaciones de San Luis rechazó el recurso de apelación interpuesto por fiscalía y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Garantías N° 3 de no hacer lugar al desalojo del predio ubicado en Avenida San Roque y Ruta 20, donde un grupo de ambientalistas acampan contra la construcción de la obraEn su resolución, el tribunal expresó que de las constancias de la causa “no se extraen mínimamente elementos que pudieren determinar la posible existencia de un delito, no pudiendo la apelante siquiera determinar con precisión de qué delito se trataría, ni pudiendo alegar las conductas que consecuentemente se encontraran tipificadas”.El tribunal integrado por Laura Molino en la presidencia y Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso en las vocalías, respondió así a lapara que se haga lugar al desalojo de un grupo de ambientalistas señalados por la fiscalía de Estado de la provincia por el delito de “usurpación”.La postura de la Fiscalía se trató en una audiencia el lunes último y en esa oportunidad aclararon que “la situación ambiental no es una cuestión que se haya tratado o pretendido dilucidar en la presente causa” sino la posible comisión de “delitos penales” que los representantes de Fiscalía de Estado caracterizaron como el delito de “usurpación”.Ante este panorama, Durán explicó al tribunal de Impugnaciones que el 4 de julio,a cargo de la obra, en la que informaba que un grupo de personas había colocado cubiertas y alambres de púa en el predio e impedían el paso.En la denuncia, Finelli solicitaba, además, que los manifestantes se retirasen del lugar y que se deslindase cualquier responsabilidad por los accidentes que pudiesen ocurrir, “debido a que en el lugar se trabaja con maquinaria pesada y los ambientalistas invaden el espacio de la obra señalizada”.Sobre esto, el Tribunal dijo que sólo surge “existencia de la denuncia del ciudadano Finelli, sin evidenciarse investigación alguna, que pudiere determinar la posible comisión de algún ilícito que justificaría la competencia de estos tribunales y determinar la verosimilitud del derecho que requiere la norma, y que habilitaría la competencia penal para evaluar el dictado de la medida cautelar solicitada”.Para finalizar, el jurado de Impugnaciones establece que, ni cuál sería su encuadre jurídico, por lo que no surge la competencia penal para proceder, debiendo confirmarse lo resuelto por el juez de Garantías en relación a su falta de competencia para el dictado de la medida cautelar solicitada.En su dictamen del 6 de julio de 2023, Flores Leyes no hizo lugar a la solicitud de Durán y ordenó el pase a visibilidad de las actuaciones al Juzgado Civil, Comercial y Ambiental, que por turno corresponda, para su conocimiento.El miércoles se conoció que la jueza Civil, Comercial y Ambiental N° 5, Cynthia Fernández Paz, ry ordenó proteger a los asambleístas que hace más de un mes acampan para impedir el avance sobre el “último pulmón verde” en la localidad de Juana Koslay.La jueza determinó que la empresa no podrá continuar con los trabajos por el término de 36 meses y dispuso la prohibición de “todo acto intimidatorio y/o de cualquier tipo que amenaza a la seguridad de las personas, bienes y trabajos que integran la ‘Asamblea ciudadana por el Vulpiani’”.El proyecto en el parque Vulpiani, anunciado el 12 de abril por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, contemplaba la ejecución en 12 hectáreas de edificios con locales comerciales y oficinas; red de agua potable, energía eléctrica, gas natural, cloacas y de fibra óptica; nueva red vial, puente vehicular peatonal nuevo, senderos peatonales y un teatro al aire libre para más de 100 personas; mientras que los asambleístas presentaron un proyecto de Reserva natural municipal al intendente de Juana Koslay, Jorge Videla.