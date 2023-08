La Sinfónica de Buenos Aires reclamó por su recomposición salarial con un concierto

El reclamo, dicen los músicos, ya tiene fallo favorable, pero el Gobierno porteño no lo cumple. Foto: Lara Sartor.

Foto: Lara Sartor.

Foto: Lara Sartor.

Foto: Lara Sartor.

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires brindó este jueves un show gratuito frente a la Cámara de Apelaciones porteña, ubicada en Hipólito Yrigoyen 923, para reclamar que el gobierno porteño cumpla con las ordenanzas y fallos judiciales que mejoran los salarios de los músicos."Exigimos una recomposición salarial. Hicimos un juicio que duró 20 años y hace 4 años que tiene sentencia firme. Queremos que nos paguen lo que no nos pagaron en estos 25 años y nos actualicen el sueldo", dijo a Télam Martin Moore, que toca el clarinete bajo en la banda.Es la séptima vez que la sinfónica viene replicando este método de protesta en la puerta de esa dependencia judicial en el barrio porteño de Monserrat para reclamar a la administración de Horacio Rodríguez Larreta por el cumplimiento de la Ordenanza 45.604, la cual afecta la actualización salarial de los intérpretes."La ordenanza fija una carrera que está basada en un porcentaje a medida que pasan los años. La Procuración de la Ciudad siempre pone un artilugio legal para que se dilate. No hay ningún canal de diálogo con el gobierno porteño, en el Ministerio de Cultura nos dicen que es sólo una cuestión judicial", aseveró Moore.La manifestación se realizó a las 13 en la puerta de la Cámara de Apelaciones en la que el grupo de músicos interpretó piezas musicales como el Himno Nacional o Libertango, de Astor Piazzolla, para hacerse oír sus proclamas.El conjunto obtuvo en 2019 una sentencia favorable en la Sala 1 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que obligaba al Gobierno porteño a pagar todas las diferencias salariales y aumentar el sueldo pero lo que llevó más de 20 años de juicio hasta quedar firme aún no fue cumplido, explicaron los músicos.