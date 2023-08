Casi un millón y medio de mendocinos podrán votar candidatos para Diputados

Foto: Ramiro Gómez.

Cambia Mendoza

Unión por la Patria

Celeste y blanca

Frente de Izquierda

Unir y fortalecer

Unidad de luchadores

Hacemos por nuestro país

Hacemos unidos

La Libertad Avanza

Libertad Mendoza

Libres del Sur

Azul y rojo

Movimiento al Socialismo

Casi un millón y medio de mendocinos están habilitados a concurrir a las urnas en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto para elegir a quiénes serán los candidatos a ocupar las cinco bancas en la Cámara de Diputados y una en el Parlasur, que pone en juego la provincia en las generales del 22 de octubre.Mendoza renueva este año cinco de las diez bancas que tiene en la Cámara baja y una en el órgano legislativo del Mercosur.En estas primarias son ocho las listas para diputados nacionales, distribuidas en siete alianzas o partidos ypara definir a sus candidatos.La lista a la Cámara de Diputados del frente oficialista "Cambia Mendoza" -que(Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta)- está encabezada por el actual legislador nacional, acompañado por, el ministro de Gobierno,, mientrasse presenta como precandidato al Parlasur.La nómina de Unión por la Patria (UxP), que(Sergio Massa y Juan Grabois), lleva encabezando la nómina de diputados al intendente de Tunuyán,, seguido por la economista, en tantocompetirá para parlamentario del Mercosur.Entre las propuestas que pelean en primer lugar por pasar el filtro del 1,5 % de los votos necesarios para competir en las generales de octubre se encuentra el Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad que dirimirá sus candidaturas entre dos listas.Una de esas nóminas es la del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) que, bajo la fórmula presidencial de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, impulsa las precandidaturas a diputados nacionales de, mientrases el precandidato al Parlasur.La otra lista es la del PO y el MST, que apoya al binomio presidencial Gabriel Solano-Vilma Ripoll y lleva como precandidatos a diputados nacionales ay a, y apara el ParlasurCon la precandidatura presidencial de Juan Schiaretti, "Hacemos unidos por Mendoza" postula a la Cámara de Diputados a, secundado pory acomo representante en el Parlasur.Con el postulante a la Presidencia Javier MiIlei, La Libertad Avanza propone en la categoría diputados nacionales a legisladora provincial, acompañada pory acomo precandidato al Parlasur.Libres del Sur -que a nivel local está aliado a Cambia Mendoza pero lleva la fórmula presidencial integrada por Jesús Escobar y Marianella Lezama Hid- lleva en la lista de diputados nacionales a, secundado porpara ocupar una banca en el cuerpo deliberativo del Mercosur.El Movimiento al Socialismo (MAS) tiene como precandidatos a diputados nacionales aen los primeros lugares de la lista, y acomo postulante al Parlasur.En la provincia de Mendoza haypara sufragar, distribuidos en 4.357 mesas de 646 escuelas, según datos proporcionados por la Cámara Nacional Electoral.La provincia renueva este año las bancas pertenecientes a Lisandro Nieri y Jimena Latorre (por Cambia Mendoza), Omar De Marchi (quien se alejó de Cambia Mendoza y formó otro espacio político) y Eber Pérez Plaza y Marisa Uceda, del Frente de Todos.Mendoza viene de tener su PASO provincial, en la que el ex gobernador y actual senador, seguido por La Unión Mendocina, con el 20,29%.Las elecciones generales provinciales están fijadas para el próximo 24 de septiembre cuando se definirá al futuro gobernador y vice de Mendoza, diputados y senadores provinciales e intendentes y concejales de los once departamentos que no desdoblaron sus elecciones municipales.