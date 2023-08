La envenenadora de General Villegas o la historia de un amor rápido, furioso y mortal

Don Virginio, el hombre que murió por amor.... y por el veneno de Gladys. (Ilustración: Osvaldo Révora).

Delicias de la vida conyugal

El corazón delator

Ocurrió en General Villegas, una localidad agrícola situada a 450 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la misma que describió. Sus habitantes aún conservan un vívido recuerdo de la protagonista de esta trama. Su nombre:Ella había llegado de Junín en busca de mejores horizontes.Al principio recaló en la casa de su hermana Ana María. Luego, por intermedio de ésta, conoció a un solitario jubilado que le alquilaría una habitación de su hogar. Lo cierto es que. Y no tardó en proponerle matrimonio. La joven, sin pensarlo dos veces, le dio el sí. La boda se celebró pocos días después.Desde luego, fue la comidilla del pueblo e inspiró un variado repertorio de comentarios. Los más filosos provenían de la propiaTanto fue así que sus hermanos Haydee y Nelson Battistino ni siquiera asistieron a la ceremonia. Ambos suponían que el encandilamiento de la muchacha hacia el sexagenario no se debía precisamente al glamour de éste sino a su buen pasar económico.Por su parte,. Ana María sabía realmente los fines que perseguía la ambiciosa esposa. Y que tenía un amante: Ricardo Galdona, un jornalero de la zona.El epílogo de tal enlace se produjo a los 36 días de haberse consumado.fue particularmente fría. Y Gladys, como lo hacía habitualmente, preparó la cena. Esa vezy, para beber,. Pero antes de sacar la comida del horno, llevó a sus hijas hacia la casa de Ana María.Regresaría a la media hora para atender diligentemente a su esposo.Finalmente durmió con él. Y durante la mañana siguiente, al volver al domicilio conyugal, se toparía con un cuadro escalofriante: Don Virginio, a quien evidentemente la cena le había caído mal,tenía los ojos desorbitados y una nube de espuma le asomaba por la boca.La mujer entonces llamó a un médico. Y, simplemente, dijo:Esa inexactitud sería piadosamente remediada por el doctor Juan Rodríguez, al que semejante deceso no despertó dudas. De hecho, lo atribuiría a un simple paro cardíaco. Y emitió un certificado de defunción en tal sentido. Lo hizo en base a los dichos de la viuda y también por una pizca de negligencia propia, ya que llegó a esa conclusión sin ver el cadáver. Pero tampoco prestó atención a los comentarios de los camilleros, quienes aseguraban quecomo para una muerte natural.Sus hermanos, sin embargo, comenzaron a desconfiar.Los allegados del finado notaban que Gladys apenas podía sostener los ojos ante quienes le daban el pésame.Y luego de las exequias, ella comenzó a descuidar su papel de desconsolada viuda, iniciando rápidamente los trámites de la sucesión en un Juzgado situado a 200 kilómetros de General Villegas. Con no menos rapidez,Lo cierto es que las dudas sobre esa extraña muerte fueron creciendo en el seno de la familia Battistino. Fue entonces cuandoEl fiscal Natalio Mútolo, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, fue quien dirigió la investigación.El cerco de la verdad comenzaba a cerrarse en torno a Gladys. Pero un inesperado mazazo final se abatiría sobre su destino:. Ella, seguramente abrumada por la culpa, terminó por revelar el lado secreto de aquella virulenta noche. Estas fueron sus palabras:“Gladys me dijo que el esposo tenía tos. Y que le habían recetado un remedio, queIncluso aseguró que, al revolver el medicamento en el líquido, se hizo una efervescencia como si fuera soda. Entonces, le dijo a Don Virginio: ‘Te lo tenés que tomar. Es fuerte, pero te lo tenés que tomar’. Y él se lo tomó sentado ante la mesa. Después ella cerró la puerta con llave y se fue con las nenas a mi casa. Y volvió a la suya para ver al viejo a través de una ventana; él ahora. Ella, finalmente, se fue al baile. Luego del entierro supe por su propia boca que ella no le había dado precisamente un remedio”.La autopsia corrió por cuenta del forense Juan Rouaux, quien le anticipó al fiscal sus conclusiones con una frase por demás elocuente:Ello tenía su asidero de razón, ya que la muerte de Battistino fue por trasNada menos que diez gramos, los cuales le confieren a este crimen un record que merecería figurar Guía Guiness:Luego, siempre con su estilo frontal, el doctor Rouaux supo evocar la dinámica de aquel fallecimiento: “Primero, la víctima siente un desasosiego. En paralelo, aumenta el ritmo de la respiración. Después hay una serie de convulsiones, en las cuales tienden a juntarse los talones con la nuca, aunque, obviamente, sin lograrlo. Y finalmente, se da una relajación.Gladys Leal fue detenida pocos días después. El 28 de noviembre de 1997, los integrantes de un Tribunal Oral de Trenque LauquenLa sentencia fue a “reclusión perpetua”. Desde entonces está alojada en el penal de Bahía Blanca.–Gladys, ¿Qué sintió al escuchar la condena?Estos cuatro vocablos los pronunció en agosto de 2003, en ocasión de ser entrevistada para el programa(Telefe), conducido por Darío Villarruel y quien esto escribe.Según los investigadores,Pero, al parecer, se trataba de una homicida algo impulsiva. De otro modo no se explica que haya dejado tantos rastros de su culpabilidad.Primero leAnte la negativa de éste, acudió a una farmacia. En el cuaderno de registro, ella puso con su puño y letra un nombre de fantasía: “Susana Traverso”, tal vez en homenaje a la ya apagada vedette.Sin embargo, tambiénEntonces no dudó en ofrecerle sexo y dinero a un albañil del pueblo para que éste despene a su marido. Y el broche de oro de su inexplicable campaña para levantar sospechas fue haber vendido las alianzas de su boda a los pocos días del hecho.No obstante, ella no escatima ocasión para proclamar su inocencia:–¿Usted estaba enamorada de su marido?–¿Cómo que les cortaron todo?–¿Y quién lo habría envenado?–¿Battistino tenía enemigos?– ¿Entonces porque lo querían matar?La estadía carcelaria de Gladys no había cambiado sus costumbres. Tal como lo hizo cuando estaba en libertad, se dedicaba a las tareas domésticas, pero, claro, dentro de su pabellón. Tampoco padecía la soledad afectiva del encierro, puesto queque cumplía una condena en el sector masculino del penal. Fruto de dicha unión había nacido un varoncito, que por entonces tiene cuatro años y era criado por los padres de su pareja, mientras que sus dos hijas vivían con los suyos.En tanto, la viuda se obstinaba en aferrarse a una esperanza: que la Justicia le cambiara la carátula de su condena por la de “prisión perpetua”, por lo que – beneficiada con el “dos por uno”– hubiese podido recuperar la libertad en apenas unos años. Su abogado trabajaba con ahínco sobre ese punto, a pesar de que ya había agotado casi todas las instancias legales.– ¿Qué siente cuando se refieren a usted como “La envenenadora de General Villegas”?–¿Pero le molesta ese título?La muerte de Virginio Juan Battistino aún sigue siendo en su pueblo un recuerdo lacerante. Como símbolo escenográfico del hecho, su hogar continúa en pie, peroLa Municipalidad, sin embargo, se niega a poner veneno.