"Asteroid City" o el universo de Wes Anderson llevado hasta el paroxismo

Se trata de una película que plantea una poética críptica, sin un eje en particular y abrevando en varios temas / Foto: Prensa.

Tiene actuaciones estelares como Bryan Cranston, Edward Norton, Tilda Swinton y Scarlett Johansson, entre otros. / Foto: Prensa.

Ubicada temporalmente en lay con una puesta que corresponde pura y exclusivamente al universo particular creado a través de los años por Wes Anderson,La película del director texano ("Los excéntricos Tenenbaum", "Vida acuática", "Moonrise Kingdom: Un reino bajo la Luna", "Isla de perros", "La crónica francesa", entre otras), que compitió en la Sección Oficial del último Festival de Cannes, no es sencilla de contar, teniendo en cuenta que suy abrevando en varios temas.Sintéticamente una sinopsis posible podría señalar que en el comienzoque presenta lo que va a pasar en pantalla.Inmediatamente se empieza a desarrollar la acción, con un dramaturgo, Edward Norton, que desarrolla una historia que se exhibirá (¿o se exhibe?) en la televisión, un-un hotel, un bar, una estación de servicio, una escuela-, en dondey una base militar que premia anualmente a jóvenes genios.Y también allí, en esa localidad minúscula y excéntrica, mientras que por la carretera que la atraviesa un auto lleno de maleantes se tirotea con una patrulla de la policía una y otra vez, a pocos kilómetros se, que lejos de su poder letal, parecen formar parte del paisaje sin consecuencias graves.Por la propia lógica de la película, lo que, entre los que se encuentran el dueño del pequeño hotel y del bar, Steve Carell, una maestra que hace lo que puede con un grupo de párvulos sagaces, Maya Hawke, y un ave correcaminos que pasa una y otra vez por el lugar sin razón aparente, que no termina en cuarentena pero sigue apareciendo imprevistamente.Y claro,: un padre varado por un desperfecto mecánico en su auto, Jason Schwartzman, que no se anima a contarle a sus hijos una noticia trágica y su suegro, Tom Hanks, rico y con una pistola en la cintura, que llega a auxiliar a la familia; una actriz que también se quedó involuntariamente en el pueblo, Scarlett Johansson, que aprovecha para ensayar sus líneas de una próxima obra, y un grupo de jóvenes "cerebritos" junto a sus familias, que concursan con sus curiosas invenciones por el reconocimiento militar.Este despliegue de estrellas de Hollywood está casi en el mismo plano de importancia que los decorados que representan el hotel, el bar y el reducido etcétera, porque, irreal -muchos colores en pastel-, que para el realizador son imprescindibles para contener pequeños relatos que hacen a un todo.De eso se trata justamente, de unay que, aun así, juega con la idea de hasta dónde llegar para que los espectadores entren en un juego en donde el verosímil se tuerce y difumina hasta lo fantástico.Todos y cada uno de los actores se prestan a pequeños roles, animan y son parte de un preciso, obsesivo y maníaco artefacto que tiene como denominación película, se inscribe dentro de la disciplina artística llamada cine, pero quecon la impresión de que hace un esfuerzo por contar una historia, aunque el único camino posible parece ser un relato desflecado, apenas delimitado por sucesivas viñetas.La puesta entonces es transparente en su opacidad frente a una historia clásica, por eso, en ese juego de opuestos, va por una claridad literal y derrumba la cuarta pared de ese tinglado pensado hasta la obsesión, para, en donde por ejemplo, se ven los escenarios o se muestra que el alienígena no es más que el actor Jeff Goldblum disfrazado.Todo esto no necesariamente condena a la película, al contrario, en un panorama en donde los títulos que llegan a la cartelera comercial en buena parte carecen de originalidad,y la marca de autor que Anderson imprime en toda la película.