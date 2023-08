Seis fuerzas políticas definirán en San Juan sus candidatos al Congreso Nacional

Foto: Rubén Paratore.

Tras el fallo de la Corte que inhabilitó a Uñac, San Juan eligió a Marcelo Orrego En los comicios para gobernador de junio pasado, Orrego -cercano a Larreta- ganó al obtener el 49,4% de los votos y consagrarse gobernador electo por la agrupación "Unidos por San Juan", que llevaba otros tres candidatos y acumuló el 51,2% de los votos.



En segundo lugar, el oficialista San Juan Por Todos obtuvo el 44,3% de los votos con el candidato Rubén Uñac -hermano del actual gobernador- y el exgobernador Gioja, como ganador de la interna.



En tanto, la agrupación Desarrollo y Libertad, alineada con Milei, quedó en tercer lugar y sumó 16.145 votos.

San Juan elegirá el domingo próximo a los candidatos que el 22 de octubre próximo competirán por las tres bancas de diputados y las tres de senadores que renueva la provincia en el Congreso Nacional, además de un representante del Parlasur.Esta será la tercera vez en el año que los sanjuaninos y las sanjuaninas acudan a las urnas: lo hicieron en junio pasado para votar gobernador y vicegobernador, y en mayo último para elegir al resto de las autoridades locales, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación objetara la candidatura a la reelección del mandatario provincial, Sergio Uñac En esta oportunidad, por las bancas que corresponden a San Juan en el Congreso de la Nación -tanto en Diputados como en el Senado-, de las cuales tres tendrán competencia interna. Una de esas agrupaciones no lleva candidato a presidente, que es la otra categoría que a nivel nacional se dirimirá en estas PASO.Están habilitados para votar, empadronados en 1.795 mesas, distribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de la provincia.El oficialismo local, referenciado en el Frente Unión por la Patria (UxP), competirá con dos listas: Vamos San Juan, que lleva como primer precandidato a senador a, y como primer precandidato a diputado al actual secretario de Deportes,, en tanto que el funcionario de Desarrollo Humano,, participa como aspirante al Parlasur.La otra nómina Vuelve San Juan, encolumnada detrás de la figura del exgobernador José Luis Gioja, lleva como primer precandidato a senador a(hermano del exmandatario) y, para la postulación a diputado, ay a, para la plaza en el Parlasur.Juntos por el Cambio (JxC) tendrá competencia interna entre los que apoyan las precandidaturas presidenciales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la referente del PRO, Patricia Bulrrich.Entre los seguidores de Larreta (Cambia San Juan) se encuadran los precandidatos del electo gobernador -en junio pasado- Marcelo Orrego:(para senador);(para diputada) y(Parlasur).En la lista de los que apoyan a Bulrrich (La Fuerza del Cambio) están anotados el bloquista, hijo del histórico líder partidarioque va como precandidato a senador, mientras que la dirigente del PRO,, encabeza la lista de aspirantes a diputados nacionales.Para las PASO del domingo próximo, el Frente de Izquierda es otro de los espacios que tendrá internas: por un lado está la lista Unidad de luchadores y la Izquierda (que apoya las precandidaturas nacionales de Gabriel Solano-Vilma Ripoll) y que lleva como precandidatos a(Senado), a(Diputados) y a la docente(Parlasur).Por otro lado, la izquierda presenta la lista Unir y fortalecer a la Izquierda, que apoya la fórmula presidencial compuesta por Miriam Bregman y Nicolás del Caño, y tiene acomo precandidato a senador, apara la cámara baja y apara el Parlasur.La libertad Avanza que apoya a Javier Milei, no tendrá internas y lleva como precandidato a senador a, a diputado nacional ay para el Parlasur aPor su parte, la Cruzada Renovadora, del exgobernador Alfredo Avelín, no llevará candidato a presidente -como ya sucedió en otras oportunidades- y presenta en las PASO una lista corta que tiene acomo precandidato a senador, apara Diputados y al veterano dirigentepara el Parlasur.El espacio Libres del Sur, que apoya para la fórmula presidencial Jesús Escobar-Marianella Lezama Hid, tiene como precandidato a senador a, aspirante a diputado nacional ay al Parlasur aPor último, el Partido Socialista que apoya al gobernador cordobés Juan Schiaretti y a Florencio Randazzo en sus aspiraciones para el Ejecutivo nacional, lleva como precandidato a senador a, acomo precandidato a diputado y apara la banca del Parlasur.